Sky News: Сунак на следующей неделе посетит Вашингтон для переговоров с Байденом
- AP
Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя премьера.
По данным телеканала, визит состоится 7 и 8 июня.
Отмечается, что стороны намерены обсудить экономическое сотрудничество двух стран, а также дальнейшую поддержку Украины.
Ранее бывший премьер-министр Великобритании провёл встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой стороны обсудили ситуацию вокруг украинского конфликта.