Sky News: Сунак на следующей неделе посетит Вашингтон для переговоров с Байденом

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на следующей неделе посетит с официальным визитом Вашингтон, где у него состоятся переговоры с президентом США Джо Байденом.

AP