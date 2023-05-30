Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Sky News: Сунак на следующей неделе посетит Вашингтон для переговоров с Байденом

Короткая ссылка
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на следующей неделе посетит с официальным визитом Вашингтон, где у него состоятся переговоры с президентом США Джо Байденом.
Sky News: Сунак на следующей неделе посетит Вашингтон для переговоров с Байденом
  • AP

Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя премьера.

По данным телеканала, визит состоится 7 и 8 июня.

Отмечается, что стороны намерены обсудить экономическое сотрудничество двух стран, а также дальнейшую поддержку Украины.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании провёл встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой стороны обсудили ситуацию вокруг украинского конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить