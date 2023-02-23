Борис Джонсон заявил, что намерен бороться за должность генсека НАТО

Экс-премьер Британии Борис Джонсон считает себя кандидатом на должность генсекретаря НАТО.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Рада», отвечая на вопрос украинских журналистов о своих перспективах возглавить НАТО.

«Отличная мысль. Я должен объявить, что есть такая задумка... Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепкое как никогда», — цитирует его ТАСС.

Нынешний генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее подтвердил, что намерен покинуть занимаемый пост осенью текущего года.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что новый генсек НАТО будет объявлен на саммите альянса в июле 2023 года в Вильнюсе.