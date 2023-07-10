Оппозиция Нидерландов поддержала решение премьера Рютте об отставке

Оппозиционные партии Нидерландов — «Партия труда» (PvdA), «Зелёные левые» (GL) и «Партия свободы» (PVV) — поддерживают решение премьер-министра Марка Рютте не выставлять свою кандидатуру на пятый срок на предстоящих выборах, а также уйти из политики.

Об этом пишет издание NL Times.

Своё решение уйти из политики Рютте объявил утром 10 июля, через несколько дней после распада коалиционного правительства. При этом он заявил, что продолжит исполнять полномочия главы правительства до проведения досрочных выборов, запланированных на ноябрь.

Глава «Партии свободы» Герт Вилдерс назвал уход Рютте «смелым решением».

«Я бы делал иной выбор практически во всём, но я убеждён, что он думал, что делает всё возможное для Нидерландов», — заявил он.

Глава «Зелёных левых» Йессе Клавер назвал уход Рютте из политики «историческим моментом», а лидер «Партии труда» Аттье Куйкен призналась, что испытывает смешанные чувства относительно ухода Рютте.

Ранее сообщалось, что после провала переговоров по проблеме миграционного кризиса в стране Рютте объявил, что подаёт в отставку, вместе с ним уходит и его правительство.