«Экспансионистский курс»: эксперты — об опасности запуска первой авиабазы НАТО в Албании

Вблизи Тираны открыта авиабаза Североатлантического альянса. Об этом сообщается на сайте НАТО. На объекте развёрнуты центр будущих воздушных операций блока, инфраструктура логистической поддержки и обучения лётчиков. Официальный представитель блока Дилан Уайт назвал модернизацию аэродрома «стратегической инвестицией». По его словам, база «станет важным авиационным узлом НАТО». При этом премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что объект необходим для противодействия «неоимпериалистическим амбициям» России. По мнению экспертов, авиабаза будет использоваться для усиления военного давления на Россию и Сербию.

Североатлантический альянс открыл первую в Албании авиабазу. Об этом сообщает пресс-служба НАТО. Аэродром расположен в городе Кучова в 80 км от Тираны. На объекте развёрнуты центр будущих воздушных операций блока, инфраструктура логистической поддержки и подготовки лётчиков.

«Эта авиабаза станет важным авиационным узлом НАТО. Модернизация авиабазы Кучова — это стратегическая инвестиция, которая доказывает, что НАТО продолжает усиливать своё присутствие на Западных Балканах, стратегически значимом для альянса регионе», — заявил на открытии аэродрома официальный представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт.

Помимо него, на церемонии запуска авиабазы присутствовали первые лица Албании, министр обороны Италии Гвидо Крозетто, турецкий генерал-лейтенант Гёксель Кахья, генеральный директор агентства НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) Стейси Каммингс и командующий Объединённым центром воздушных операций «Торрехон» генерал-лейтенант Хуан Пабло Санчес де Лара.

Общий объём вложений в оборудование авиабазы составил примерно €50 млн. Аэродром является крупнейшим проектом НАТО в Албании за последнее десятилетие.

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В годы холодной войны, когда Тирана была союзником СССР, аэродром использовался для учений по противодействию НАТО. Его модернизация началась в 2019 году. Она заключалась в ремонте диспетчерской вышки, взлётно-посадочных полос, ангаров и складских помещений.

Как заявил на открытии аэродрома премьер-министр Албании Эди Рама, сейчас республика живёт «в иную эпоху» и занимает «другую сторону».

«Эта авиабаза (станет. — RT) ещё одним элементом безопасности в нашем регионе Западных Балкан, который, как нам всем известно, находится в опасности ввиду угрозы со стороны Российской Федерации и её неоимпериалистических амбиций», — сказал Рама.

RT обсудил с экспертами цели, которые преследует НАТО открытием авиабазы в Албании, а также возможные последствия расширения присутствия ВВС альянса в Восточной Европе.

— С какой целью Североатлантический альянс открыл авиабазу вблизи Тираны? Угрожает ли этот объект безопасности России?

Профессор МГИМО, эксперт по Балканам Елена Пономарёва:

— Любое расширение военной инфраструктуры альянса является угрозой безопасности России. К тому же Албания давно проводит недружественную политику по отношению к Москве и превратилась в один из форпостов агрессивного экспансионистского курса НАТО на Балканах. Впрочем, нынешнее правительство несамостоятельно в своих решениях. Эди Рама — фигура, выполняющая распоряжения американцев и Брюсселя.

Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Италии на авиабазе в албанском городе Кучова, 4 марта 2024 года

AFP

База в Кучове будет направлена не только против России, но и против Сербии. Это ещё один инструмент давления на Белград по косовскому вопросу. Символично и то, что база, где могут дислоцироваться натовские военные самолёты, была открыта незадолго до 25-летия варварской воздушной операции альянса против Югославии.

Открытие базы в Албании стоит воспринимать как провокацию, которая способна привести к эскалации напряжённости во взрывоопасном Балканском регионе.

Научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель:

— Мы наблюдаем новый шаг в расширении военной инфраструктуры НАТО на восток — в частности, на Балканах, хотя в этом регионе и так расположено большое количество объектов. Например, США могут свободно распоряжаться базой Кэмп-Бондстил в Косове. С 2000-х годов она используется для снабжения международной миссии KFOR.

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Подполковник запаса, военный политолог Олег Шаландин:

— Я сомневаюсь, что авиабаза в Албании имеет отношение к России. Всё же Балканы слишком далеко, и потому мы можем говорить о том, что альянс вынашивает антисербские планы. И беспокоиться нужно сейчас Белграду, если он не желает идти на уступки Западу по косовскому кризису и вопросу отношений с Москвой.

Странам альянса не нравится, что Сербия сохраняет тёплые отношения с Россией и не вводит против неё санкции. Этот курс поддерживают подавляющее большинство сербов, но руководство страны испытывает огромное давление со стороны Запада.

Возможно, поэтому премьер-министр Албании говорил о неких «неоимпериалистических амбициях» России. Под ними, наверное, подразумевалась степень влияния Москвы на Белград. Отсюда можно сделать вывод, что сдержанную политику Сербии ожидают очень тяжёлые испытания.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук:

— Альянс пользуется тем, что после террористической операции в Югославии он получил возможность фактически беспрепятственно выстраивать военную инфраструктуру. В этой политике НАТО отвёл Албании роль провокатора, своего рода антагониста Белграду.

За минувшую четверть века, несмотря на военные и многочисленные политические усилия, США и их союзникам не удалось сломить сербов, заставить их признать Косово и отказаться от дружбы с Россией.

Натовская авиабаза в Восточной Европе

AFP

© Raul Mee

Ещё один мотив НАТО открыть авиабазу вблизи Тираны заключается в том, чтобы эксплуатировать её как аэродром подскока в случае агрессии против России. Сейчас эта база наверняка будет использоваться во время учений для отработки атакующих действий и обслуживания самолётов различного типа.

Учитывая то, как деградирует обстановка с безопасностью в Европе, нельзя исключать, что база в Кучове станет крупным логистическим и командным центром. Там будут храниться авиационные ракеты и бомбы, а со временем могут появиться ядерные боеприпасы.

— НАТО не скрывает, что за последние годы были существенно обновлены авиабазы в Восточной Европе. Речь идёт не только о Балканах. Модернизация коснулась объектов в Румынии, Польше и Прибалтике. С чем связана такая политика? Может ли Россия ей противодействовать?

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Елена Пономарёва:

— Безусловно, НАТО стремится использовать Восточную Европу как плацдарм для военного давления на Россию и Сербию. С этой целью осуществлялось несколько волн расширения альянса на восток. Разница лишь в том, что в последнее время альянс активнее использует территории вблизи наших стран для создания военной инфраструктуры.

Без аэродромов американцы не смогут в короткие сроки сосредоточить войска и массово применить авиацию.

Павел Кандель:

— С 2014 года НАТО стремится решить масштабную логистическую задачу — обеспечить оперативную переброску войск и их развёртывание на так называемом восточном фланге, то есть на потенциальном театре военных действий. При этом с каждым годом увеличивается количество этих группировок и скорость приведения их в боеготовое состояние.

Именно для этого альянсу требуется держать несколько полноценных авиабаз в Восточной Европе. С этой точки зрения НАТО выгодно пользоваться и возможностями украинской инфраструктуры.

Напомню, в 2018 году альянс и Украина провели авиационные учения «Чистое небо». В них участвовали военные США, Великобритании, Польши, Нидерландов и других западных стран. Одним из эпизодов было применение американских истребителей F-15 и военно-транспортных самолётов C-130 Hercules.

33-я авиабаза ВВС Польши, которая используется американской авиацией

AFP

© JANEK SKARZYNSKI

Таким образом в НАТО продемонстрировали способность использовать украинскую авиационную инфраструктуру. Я думаю, что в России подобные манёвры не остались без внимания. Собственно, спецоперация как раз и направлена на то, чтобы исключить вероятность какого-либо военного освоения украинской территории.

Анатолий Матвийчук:

— Американцы вложили достаточного много денег в модернизацию аэродромной сети в Восточной Европе. Это часть стратегического плана по наращиванию военного давления на нашу страну. Альянс стремится продемонстрировать нам «решимость», готовность применить силу.

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На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон и вовсе допустил ввод войск на Украину. Да, он не уточнил, в какой форме это может быть реализовано. Но, кто знает, вдруг речь шла о развёртывании натовского присутствия для эксплуатации обещанных F-16 или иных самолётов. В Киеве этому были бы однозначно рады. Другое дело, что натовцам необходимо понимать, что такие выходки для них плохо закончатся. Любая цель на Украине является для нас законной.

Олег Шаландин:

— НАТО не начинает боевые действия без достижения превосходства в воздухе. По этой причине альянс уделяет такое большое внимание модернизации пунктов авиационного базирования. Напомню, что Югославия была уничтожена именно в результате воздушной операции.

Однако с тех пор прошло четверть века. Практика спецоперации убедительно доказывает, что средства ПВО способны нанести ощутимый урон авиатехнике. Россия в плане обеспечения противовоздушной обороны получила бесценный опыт, который выражается в совершенствовании локаторов, ЗРК и боеприпасов. Поэтому развитие нашей ПВО и средств поражения аэродромной инфраструктуры является наиболее адекватным ответом на расширение авиационного присутствия альянса вблизи рубежей России.