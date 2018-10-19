На Украине завершились международные учения «Чистое небо — 2018»

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Международные учения «Чистое небо — 2018», проходившие на территории Украины совместно с рядом западных стран, завершились, заявили в пресс-службе командования Воздушных сил ВС Украины.
На Украине завершились международные учения «Чистое небо — 2018»
  • РИА Новости

«На военных аэродромах Староконстантинов, что в Хмельницкой области, и Гавришивка, что в Винницкой области, состоялась торжественная церемония закрытия многонациональных учений «Чистое небо — 2018», которые проходили в течение 8—19 октября этого года», — говорится в сообщении в Facebook.

Как отмечается, в учебных манёврах приняли участие около 700 представителей девяти стран, в том числе США, Британии, Польши и Нидерландов.

«Во время двухнедельного периода проведения учений усилия личного состава были сосредоточены на поддержании суверенитета воздушного пространства, выполнении воздушных перевозок, осуществлении непосредственной авиационной поддержки, выполнении поисково-спасательных задач», — добавили в ведомстве.

Также были отработаны мероприятия по кибернетической обороне.

Во время церемонии закрытия, говоря о гибели экипажа Су-27, руководитель учений от Украины генерал-майор Андрей Ярецкий выразил соболезнования, отметив, что участники «должны продолжать совместное выполнение задач партнёрства для укрепления международного мира и безопасности».

Как подчеркнул старший представитель на учениях полковник Валерий Сморжанюк, все учебно-тренировочные цели, которые были определены, достигнуты.

16 октября во время учений в Винницкой области разбился Су-27, в результате чего погибли начальник авиации воздушного командования «Восток» и американский военный

Подробнее — в материале RT.

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