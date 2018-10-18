Названо имя погибшего на Украине американского лётчика

При крушении истребителя Су-27 в Винницкой области Украины погиб американский лётчик Сет Неринг, сообщается на сайте губернатора штата Калифорния Джерри Брауна.

Отмечается, что подполковник Сет Джетро Неринг «отдал жизнь, служа государству и нации».

Браун выразил глубокие соболезнования родным и близким военного и распорядился приспустить флаги на здании заксобрания штата в память о Неринге.

Из документа следует, что Нерингу было 44 года, он жил в городе Фресно в центральной Калифорнии, служил в ВВС Национальной гвардии США и прибыл на Украину для поддержки международных учений «Чистое небо — 2018».

Ранее ВСУ подтвердили гибель американского военного при крушении Су-27.