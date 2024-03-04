«Давно утратила самостоятельность»: почему в Великобритании заявили о неготовности армии страны к серьёзным конфликтам

Вооружённые силы Великобритании не готовы эффективно противостоять угрозам национальной безопасности и участвовать в крупных военных конфликтах. Такого мнения придерживается теневой министр обороны Соединённого Королевства от Лейбористской партии Джон Хили. До этого, 4 февраля, комитет по обороне палаты общин опубликовал доклад, в котором говорилось, что британская армия испытывает нехватку военнослужащих и боевой техники, что делает её неготовой к военному конфликту высокой интенсивности. С точки зрения аналитиков, Великобритания, находящаяся в политической зависимости от США несколько десятков лет, действительно давно утратила статус ведущей военной державы.

Британские вооружённые силы не готовы к участию в крупных военных конфликтах и противостоянию угрозам национальной безопасности. Об этом заявил теневой министр обороны Соединённого Королевства от Лейбористской партии Джон Хили.

«Наше самое слабое место — это состояние наших вооружённых сил и система, не приспособленная для сдерживания и при необходимости участия в вооружённых конфликтах, угроза которых возникла в этом веке», — цитирует Хили газета Sunday Express.

Кроме того, Хили выразил озабоченность тем, что британские власти не отказываются от планов дальнейшего сокращения численности армии до 72,5 тыс. военнослужащих. По его словам, Европу ждёт «десятилетие российской агрессии», в то время как численность Вооружённых сил Великобритании «наименьшая со времён войны с Наполеоном».

Кризис компетенции

Ранее, 4 февраля, комитет по обороне палаты общин парламента Великобритании опубликовал доклад, в котором говорилось, что армия королевства испытывает хроническую нехватку вооружения и военной техники, а также «теряет личный состав быстрее, чем может его набрать».

Кроме того, постоянные переработки из-за нехватки военнослужащих негативно сказываются на удержании личного состава на службе и боевой готовности в целом, констатируют авторы доклада.

Из-за этого Вооружённые силы Великобритании не смогут вести боевые действия в случае масштабной и затяжной войны, утверждается в документе.

Британские военные на учениях

Legion-Media

© Jaap Arriens / Sipa USA

В комитете призвали правительство ускорить реформы по модернизации военной промышленности и улучшению материальных условий для квалифицированных военнослужащих.

Британские СМИ в последнее время неоднократно обращали внимание на удручающее состояние вооружённых сил страны, которое лишь усугубилось на фоне оказания военной помощи Украине после начала спецоперации РФ.

Так, в январе 2023-го в статье «Пора реалистично взглянуть на наши вооружённые силы» для газеты The Times журналист и известный военный историк Макс Гастингс заявил, что плачевное состояние армии Великобритании не позволяет Лондону проецировать военно-политическое влияние по всему миру.

Он обращал внимание на сокращение численности личного состава армии и трудности с его пополнением, а также на положение дел в Королевском флоте, где есть серьёзные проблемы с набором моряков. Регулярно ломающийся авианосец HMS Prince of Wales он назвал «позорищем, место которому на судоремонтном заводе».

Говоря о военно-промышленном комплексе Великобритании, журналист отметил, что все три главных оборонных концерна королевства — Rolls-Royce, BAE и Babcock — не справляются со снабжением ВС вооружениями и техникой.

Позднее газета The Guardian сообщила о скандале в военно-морских силах, связанном с ремонтом подлодки HMS Vanguard — одной из четырёх атомных субмарин — носителей баллистических ракет Trident.

По данным газеты, во время проверки на подлодке была обнаружена отвалившаяся шляпка болта на изоляции системы охлаждения ядерного реактора. Выяснилось, что шляпки по меньшей мере семи болтов были срезаны из-за чрезмерной затяжки, после чего их прикрепили обратно на суперклей.

Занимавший в тот момент пост главы Минобороны Великобритании Бен Уоллес, по словам источников, «был в ярости» и потребовал встречи с представителями компании Babcock, ответственной за ремонт Vanguard (работы, начатые в 2015-м, запоздали почти на четыре года и превысили бюджет £300 млн).

В то же время британские СМИ сообщили, что союзники Соединённого Королевства по НАТО невысокого мнения о качестве его вооружённых сил. Так, по данным Sky News, об этом Бену Уоллесу сообщил высокопоставленный американский генерал.

Источники канала, знакомые с содержанием беседы, рассказали, что военачальник Соединённых Штатов использовал оценку военной мощи, первый уровень которой занимают такие державы, как США, Россия, Китай и Франция.

Ко второму уровню относятся государства с меньшим боевым потенциалом, такие как Германия или Италия.

«Ваши (вооружённые силы. — RT) не первого уровня. И едва ли даже второго», — сказал американский генерал министру обороны Великобритании, утверждают источники Sky News.

Репутационный урон был нанесён Вооружённым силам Соединённого Королевства и в начале 2024 года.

Так, в январе издание The Telegraph сообщило, что ВМС готовятся вывести из эксплуатации фрегаты Westminster и Argyll из-за нехватки моряков для комплектации экипажей. По данным газеты, Минобороны Великобритании приняло решение укомплектовать более современные фрегаты по мере их поступления на вооружение за счёт личного состава, служившего на старых кораблях.

При этом строящийся им на замену фрегат Glasgow должен поступить на вооружение не ранее 2028 года, ещё позднее предполагается сдать фрегат Cardiff. Таким образом, возможный вывод кораблей Westminster и Argyll из состава ВМС в 2024 году сократит количество британских фрегатов до девяти.

Авианосец HMS Queen Elizabeth

AFP

© TERJE PEDERSEN / NTB

В начале февраля Королевский флот объявил, что самый мощный военный корабль — авианосец HMS Queen Elizabeth — из-за технических неполадок не сможет принять участие в мартовских учениях НАТО Steadfast Defender.

24 февраля газета The Sun со ссылкой на источник сообщила о провальных испытаниях баллистической ракеты Trident II D5. Запущенный с подлодки 58-тонный боеприпас практически сразу упал в воду рядом с субмариной, на борту которой находился, как утверждается, глава британского Минобороны Грант Шэппс.

После этого в статье для The Telegraph полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что проваленные испытания подрывают позиции Лондона.

«Жалкое зрелище»

Военные аналитики полагают, что слова теневого министра обороны Великобритании отражают реальное положение дел в ВС королевства, что неоднократно подтверждалось данными британских СМИ.

Последний британский стратегический бомбардировщик Avro Vulcan

globallookpress.com

© Science Museum

«Вооружённые силы Великобритании постоянно сокращались, утрачивали свой высокотехнологичный компонент. Флот королевства — некогда «Владыки морей» — теперь просто жалкое зрелище. Великобритания уже давно не противостояла никому самостоятельно в военном плане. Лондон всегда покупал или обманом привлекал на свою сторону союзников, которых использовал в своих интересах. Когда англичане сражались последний раз в одиночку? Наверное, ещё в Столетнюю войну против французов. Сейчас уже никто не хочет воевать в интересах Британии, однако ей самой приходится воевать в интересах Соединённых Штатов», — сказал в беседе с RT военный эксперт Иван Коновалов.

По его словам, США рассматривают британские ВС как вспомогательное подразделение своей армии.

«Эта ситуация сохраняется уже много лет, со времён первой войны в Персидском заливе. Британия давно утратила самостоятельность как военная держава, это был её политический выбор, продиктованный реалиями тех лет. Поэтому, конечно, американцы её соответствующим образом рассматривают и оценивают», — говорит Коновалов.

В этом свете воинственную риторику британских политиков о конфликте с Россией не стоит воспринимать всерьёз, считает аналитик.

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«Это такие же глупые заявления, как и слова французского президента Макрона. Все они ничего не стоят», — констатировал эксперт.

Сходной точки зрения придерживается и профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.

«Британия растеряла былую силу. Её ВС, в особенности военно-морские, в последнее время преследуют неудачи. Причём её военный рейтинг снижается не только на страницах газет, но и в экспертном анализе стокгольмского института SIPRI, за которым следят во всём мире. Конечно же, сегодня Великобритания далеко позади — в хвосте ведущих государств, которые отличаются более мощными и боеспособными вооружёнными силами», — подчеркнул Винокуров в разговоре с RT.

Британский политический истеблишмент бьёт тревогу ещё и потому, что проинформирован: США в среднесрочной перспективе собираются самоустраниться от вопросов европейской безопасности, говорит аналитик.

«Дело идёт к тому, что все проблемы Европы — прежде всего кризис на Украине — американцы хотят переложить на плечи своих союзников. Вспомните странное заявление Трампа о том, что он не против того, чтобы Россия наказала страны, которые недостаточно отчисляют в кассу НАТО. США планируют вернуться к доктрине Монро и меньше участвовать в европейских делах, что беспокоит Лондон, который боится не успеть к этому моменту привести в боеспособное состояние свою армию», — пояснил Винокуров.

Что же касается антироссийского вектора британских властей, то они могут только распространять угрожающую риторику, которую нечем подкрепить на практике, считает специалист.