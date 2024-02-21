Sun: ВМС Великобритании провели неудачный пуск баллистической ракеты Trident II
Об этом пишет The Sun.
«Ракета Trident дала резкую осечку и упала в океан в нескольких метрах от британской атомной подводной лодки, с которой она была запущена», — говорится в публикации.
По данным газеты, на борту подлодки находился глава британского Минобороны Грант Шаппс.
Отмечается, что Великобритания начала поисковую операцию по извлечению ракеты с морского дна.
Летом на Тайване взорвалась ракета ЗРК Patriot во время испытаний.
Также в Японии на испытаниях твердотопливной ракеты-носителя Epsilon S произошёл взрыв.