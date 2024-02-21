Sun: ВМС Великобритании провели неудачный пуск баллистической ракеты Trident II

ВМС Великобритании провели неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II с атомной подводной лодки HMS Vanguard.

Об этом пишет The Sun.

«Ракета Trident дала резкую осечку и упала в океан в нескольких метрах от британской атомной подводной лодки, с которой она была запущена», — говорится в публикации.

По данным газеты, на борту подлодки находился глава британского Минобороны Грант Шаппс.

Отмечается, что Великобритания начала поисковую операцию по извлечению ракеты с морского дна.

Летом на Тайване взорвалась ракета ЗРК Patriot во время испытаний.

Также в Японии на испытаниях твердотопливной ракеты-носителя Epsilon S произошёл взрыв.