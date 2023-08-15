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На Тайване взорвалась ракета ЗРК Patriot во время испытаний

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Ракета, предположительно, американского зенитно-ракетного комплекса Patriot взорвалась в воздухе в ходе испытательных пусков на Тайване.
На Тайване взорвалась ракета ЗРК Patriot во время испытаний
  • Gettyimages.ru
  • © holgs

Об этом говорится в публикации издания Taipei Times.

Генерал островных ВВС заявил, что инцидент произошёл в округе Пиндун, однако причина пока не установлена.

Первая из выпущенных ракет взорвалась в воздухе, а запуск второй был проведён успешно.

Указывается, что для выяснения причины будет проведено дополнительное расследование.

24 февраля стало известно о взрыве на военной базе на северо-востоке Тайваня, из-за которого пострадали девять человек.

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