На Тайване взорвалась ракета ЗРК Patriot во время испытаний

Ракета, предположительно, американского зенитно-ракетного комплекса Patriot взорвалась в воздухе в ходе испытательных пусков на Тайване.

Об этом говорится в публикации издания Taipei Times.

Генерал островных ВВС заявил, что инцидент произошёл в округе Пиндун, однако причина пока не установлена.

Первая из выпущенных ракет взорвалась в воздухе, а запуск второй был проведён успешно.

Указывается, что для выяснения причины будет проведено дополнительное расследование.

24 февраля стало известно о взрыве на военной базе на северо-востоке Тайваня, из-за которого пострадали девять человек.