Британский полковник: неудачный пуск ракеты Trident подрывает позиции Лондона
С таким заявлением в статье для The Telegraph выступил полковник британской армии в отставке Хэмишде Бреттон-Гордон.
По его словам, любой вопрос о надёжности системы Trident вызывает «глубокую тревогу», а информация о сбоях в работе критически важных систем сдерживания не должна быть «достоянием общественности».
«Это должно послужить тревожным сигналом. Сейчас не время рисковать нашим оборонным потенциалом», — сказал Бреттон-Гордон.
Ранее сообщалось, что ВМС Великобритании готовятся к испытанию МБР в Атлантике.
Позже стало известно, что ВМС Великобритании провели неудачный пуск баллистической ракеты Trident II.