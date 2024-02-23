Британский полковник: неудачный пуск ракеты Trident подрывает позиции Лондона

Неудачный пуск ракеты Trident подрывает позиции Великобритании в условиях, когда «угроза обмена ядерными ударами с Россией никогда не была столь высока».

С таким заявлением в статье для The Telegraph выступил полковник британской армии в отставке Хэмишде Бреттон-Гордон.

По его словам, любой вопрос о надёжности системы Trident вызывает «глубокую тревогу», а информация о сбоях в работе критически важных систем сдерживания не должна быть «достоянием общественности».

«Это должно послужить тревожным сигналом. Сейчас не время рисковать нашим оборонным потенциалом», — сказал Бреттон-Гордон.

Ранее сообщалось, что ВМС Великобритании готовятся к испытанию МБР в Атлантике.

Позже стало известно, что ВМС Великобритании провели неудачный пуск баллистической ракеты Trident II.