Премьер Нидерландов заявил о неизбежности переговоров НАТО с Россией

Кандидат на пост генсека НАТО премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что альянсу неизбежно придётся пойти на переговоры с Россией.

«Но когда это произойдёт, нам также придётся сесть за стол переговоров с США, внутри НАТО, коллективно с русскими, чтобы обсудить будущие механизмы безопасности», — цитирует его Politico.

По данным издания, это заявление может быть намёком Киеву для начала переговоров о заморозке конфликта.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что бывший президент США Дональд Трамп будет подталкивать Киев к переговорам с Москвой в случае своего переизбрания.