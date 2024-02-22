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Премьер Нидерландов заявил о неизбежности переговоров НАТО с Россией

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Кандидат на пост генсека НАТО премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что альянсу неизбежно придётся пойти на переговоры с Россией.
Премьер Нидерландов заявил о неизбежности переговоров НАТО с Россией
  • Gettyimages.ru

«Но когда это произойдёт, нам также придётся сесть за стол переговоров с США, внутри НАТО, коллективно с русскими, чтобы обсудить будущие механизмы безопасности», — цитирует его Politico.

По данным издания, это заявление может быть намёком Киеву для начала переговоров о заморозке конфликта.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что бывший президент США Дональд Трамп будет подталкивать Киев к переговорам с Москвой в случае своего переизбрания.

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