Премьер Нидерландов заявил о неизбежности переговоров НАТО с Россией
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«Но когда это произойдёт, нам также придётся сесть за стол переговоров с США, внутри НАТО, коллективно с русскими, чтобы обсудить будущие механизмы безопасности», — цитирует его Politico.
По данным издания, это заявление может быть намёком Киеву для начала переговоров о заморозке конфликта.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что бывший президент США Дональд Трамп будет подталкивать Киев к переговорам с Москвой в случае своего переизбрания.