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Сийярто: Венгрия не поддержит кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

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Кандидатура премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО не встретит поддержки со стороны Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто.
Сийярто: Венгрия не поддержит кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
  • РИА Новости

Газета Politico сообщала, что кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО поддерживают две трети стран альянса. Однако Венгрии в их числе не оказалось.

По словам Сийярто, Будапешт «совершенно точно» не может поддержать выбор на пост генсека НАТО человека, который раньше «хотел поставить Венгрию на колени».

«Было бы очень странно, если бы венгерское правительство поддержало такую кандидатуру», — цитирует Сийярто РИА Новости.

Ранее Сийярто высказался об отсутствии прогресса в ответе Киева на требования Будапешта по правам венгров Закарпатья.

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