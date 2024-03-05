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Сийярто: в ответе Киева на требования Будапешта по правам венгров нет прогресса

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Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Зеленским не состоится, поскольку ответ Киева на 11 требований Будапешта по правам венгров Закарпатья не содержит конструктива. Об этом заявил глава МИД республики Петер Сийярто.
Сийярто: в ответе Киева на требования Будапешта по правам венгров нет прогресса
  • РИА Новости

Выступая на пресс-конференции, Сийярто подчеркнул, что список требований был направлен на возвращение тех прав, которыми обладали венгры Закарпатья.

«К сожалению, я должен заявить, что ответный документ, полученный от украинской стороны, не содержит никакого прогресса в этой сфере», — приводит слова Сийярто РИА Новости.

Глава венгерского МИД добавил, что до тех пор, пока Киев не примет необходимые для возвращения прав венгерского национального сообщества законы, условия для встречи на высшем уровне не могут быть соблюдены.

В конце января Сийярто заявил, что до встречи Орбана и Зеленского предстоит ещё долгий путь. Однако Будапешт, по его словам, готов к совместным усилиям с Киевом в этом направлении.

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