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Сийярто: до встречи Орбана и Зеленского предстоит ещё долгий путь

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Венгрии и Украине ещё предстоит долгий путь до встречи Виктора Орбана и Владимира Зеленского, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
Сийярто: до встречи Орбана и Зеленского предстоит ещё долгий путь
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

«Встреча на высшем уровне будет иметь смысл, если она сможет активизировать сотрудничество между двумя странами в новую эпоху в новом измерении», — сказал он журналистам.

Венгрии предстоит проделать большую работу с украинскими коллегами, чтобы достичь этого, отметил Сийярто.

«Предстоит пройти долгий путь, чтобы попасть на встречу на высшем уровне, но мы готовы сделать это вместе», — цитирует его ТАСС.

10 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Буэнос-Айрес, где принял участие в церемонии инаугурации избранного президента Аргентины Хавьера Милея. Там он встретился с Владимиром Зеленским, они кратко пообщались. Орбан на этой встрече затронул тему вступления Украины в Евросоюз.

В конце декабря в МИД Венгрии отметили, что встреча Орбана с Зеленским есть в планах, однако время для неё пока не наступило.

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