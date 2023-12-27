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МИД Венгрии: время для встречи Орбана с Зеленским ещё не наступило

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Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Владимиром Зеленским есть в планах, однако время для неё пока не наступило. Как сообщил замглавы венгерского МИД Левенте Мадьяр, ряд спорных вопросов всё ещё требуют решения.

В интервью газете Magyar Nemzet Мадьяр заявил, что при подготовке к встрече Орбана с Зеленским Венгрия поставила условие, что для начала необходимо согласовать механизмы урегулирования существующих споров.

«Мы ещё не достигли этого момента, поэтому встреча сейчас была бы несвоевременной, но мы работаем над этим. Украинцы предприняли некоторые шаги, чтобы удовлетворить наши претензии», — сказал он.

Ранее сам Орбан заявил, что ухудшение отношений между Венгрией и Украиной стало следствием решений Киева, а не Будапешта.

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