Орбан заявил, что в ухудшении отношений между Венгрией и Украиной виноват Киев
- AFP
Как признался венгерский премьер в интервью газете Magyar Nemzet, он неоднократно размышлял над этим вопросом и пришёл к твёрдому убеждению, что Венгрия за ухудшение отношений с Украиной ответственности не несёт.
«Ухудшение отношений можно отсчитывать с того момента, как в 2015 году украинцы отобрали у венгров закон, который гарантировал сохранение венгерского меньшинства как национальной общности», — объяснил он.
Орбан подчеркнул, что венгры поселились в Закарпатье более 1 тыс. лет назад. Однако, по словам Орбана, в последние годы киевский режим лишил их права воспитывать детей на родном языке.
Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что Европейский союз не готов принять Украину в свой состав.