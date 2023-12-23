Орбан заявил, что в ухудшении отношений между Венгрией и Украиной виноват Киев

Ухудшение отношений между Венгрией и Украиной стало следствием политики Киева, а не решений, которые принимал Будапешт. Такое мнение высказал глава венгерского правительства Виктор Орбан.

Как признался венгерский премьер в интервью газете Magyar Nemzet, он неоднократно размышлял над этим вопросом и пришёл к твёрдому убеждению, что Венгрия за ухудшение отношений с Украиной ответственности не несёт.

«Ухудшение отношений можно отсчитывать с того момента, как в 2015 году украинцы отобрали у венгров закон, который гарантировал сохранение венгерского меньшинства как национальной общности», — объяснил он.

Орбан подчеркнул, что венгры поселились в Закарпатье более 1 тыс. лет назад. Однако, по словам Орбана, в последние годы киевский режим лишил их права воспитывать детей на родном языке.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что Европейский союз не готов принять Украину в свой состав.