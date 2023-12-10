Орбан на краткой встрече сказал Зеленскому, что в ЕС обсуждается тема Украины
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Пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши сообщил ТАСС, что политики встретились на инаугурации президента Аргентины в Буэнос-Айресе.
«Касаясь вступления Украины в ЕС, господин Орбан отметил, что страны — члены ЕС постоянно обсуждают этот вопрос», — добавил Хаваши.
10 декабря Виктор Орбан посетил Буэнос-Айрес, где принял участие в церемонии инаугурации Хавьера Милея. Там он встретился с Владимиром Зеленским.
Встреча премьера Венгрии с Зеленским попала в объектив телекамеры. На видео, которое было показано аргентинскими телеканалами, Орбан что-то объяснял Зеленскому, активно жестикулируя рукой.