Орбан на краткой встрече сказал Зеленскому, что в ЕС обсуждается тема Украины

Венгерский премьер Виктор Орбан на краткой встрече с Владимиром Зеленским в Буэнос-Айресе затронул тему вступления Украины в Евросоюз, отметили в его пресс-службе.

Пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши сообщил ТАСС, что политики встретились на инаугурации президента Аргентины в Буэнос-Айресе.

«Касаясь вступления Украины в ЕС, господин Орбан отметил, что страны — члены ЕС постоянно обсуждают этот вопрос», — добавил Хаваши.

10 декабря Виктор Орбан посетил Буэнос-Айрес, где принял участие в церемонии инаугурации Хавьера Милея. Там он встретился с Владимиром Зеленским.

Встреча премьера Венгрии с Зеленским попала в объектив телекамеры. На видео, которое было показано аргентинскими телеканалами, Орбан что-то объяснял Зеленскому, активно жестикулируя рукой.