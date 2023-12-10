Зеленский пообщался с Орбаном на инаугурации Милея в Аргентине
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Встреча премьера Венгрии с Зеленским попала в объектив телекамеры. Как можно было увидеть в эфире телеканала Senado TV, Орбан что-то объяснял Зеленскому, активно жестикулируя рукой.
Тот в свою очередь несколько раз покачал головой, после чего беседа продолжилась. О чём именно шла речь — неизвестно.
Стоит отметить, что Орбан скептически относится к вопросу членства Украины в ЕС. Ранее он неоднократно высказывался на эту тему и даже заявлял, что вхождение страны в блок уничтожит его сельскохозяйственную систему.