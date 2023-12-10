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Зеленский пообщался с Орбаном на инаугурации Милея в Аргентине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 10 декабря посетил Буэнос-Айрес, где принял участие в церемонии инаугурации избранного президента Аргентины Хавьера Милея. Там он встретился с Владимиром Зеленским.
Зеленский пообщался с Орбаном на инаугурации Милея в Аргентине
  • Gettyimages.ru

Встреча премьера Венгрии с Зеленским попала в объектив телекамеры. Как можно было увидеть в эфире телеканала Senado TV, Орбан что-то объяснял Зеленскому, активно жестикулируя рукой.

Тот в свою очередь несколько раз покачал головой, после чего беседа продолжилась. О чём именно шла речь — неизвестно.

Стоит отметить, что Орбан скептически относится к вопросу членства Украины в ЕС. Ранее он неоднократно высказывался на эту тему и даже заявлял, что вхождение страны в блок уничтожит его сельскохозяйственную систему.

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