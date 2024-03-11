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Шведский премьер пообещал полную поддержку странам Балтии

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Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон в интервью газете Politico пообещал оказать полную поддержку странам Балтии, ставшим для Швеции союзниками по НАТО.
Шведский премьер пообещал полную поддержку странам Балтии
  • AP

Кристерссон назвал потенциальное размещение войск в Балтийском регионе «весьма естественным» вариантом.

«Мы указали на несколько потенциальных возможностей, вполне естественных для стран Балтии, как в области воздушного патрулирования, так и в других задачах», — заявил он.

Также глава шведского правительства подчеркнул потенциал королевства в Балтийском море. 

Он отметил, что европейским государствам, входящим в НАТО, «нужно построить достаточно сильную оборону, а не только надеяться на то, что США обеспечат её и заплатят за неё».

Ранее ряд церемоний прошёл в Швеции по случаю вступления страны в Североатлантический альянс. 

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