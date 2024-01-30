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Лавров счёл абсурдными слова, что Прибалтика может стать «следующей» после СВО

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Глава МИД России Сергей Лавров назвал абсурдными заявления Запада о том, что Прибалтика, Швеция и Финляндия могут стать «следующими» после спецоперации на Украине.
Лавров счёл абсурдными слова, что Прибалтика может стать «следующей» после СВО
  • globallookpress.com
  • © Lev Radin/Keystone Press Agency

«Абсурдность таких заявлений понятна всем, любому, кто мало-мальски понимает историю и понимает те цели, которые открыто, не скрываясь, мы объявили в отношении специальной военной операции на Украине», — добавил Лавров.

В ходе выступления на посольском круглом столе по теме украинского урегулирования он напомнил, что недавно бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, работающий советником при команде Владимира Зеленского, заявил, что Запад рассматривает Украину в качестве «оборонительного вала» перед Россией.

Также министр отметил, что такие же слова звучали и от президента США Джо Байдена.

Ранее издание Delfi сообщило, что Министерство обороны Литвы не видит перспектив нападения России на Запад.

В январе глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не готова противостоять России.

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