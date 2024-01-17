Минобороны Литвы: Россия не будет наступать на НАТО из-за конфликта на Украине
- Gettyimages.ru
- © Michele Ursi
Об этом сообщает Delfi.
Как заявили в ведомстве, пока не завершился конфликт на Украине, трудно предполагать, что Россия перераспределит приоритеты.
Представленная ведомством оценка угроз не претерпела значительных изменений, отметили в литовском Минобороны.
8 января главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден заявил, что гражданам страны следует быть готовыми к возможной войне.
Его точку зрения разделил министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Булин.
Посольство России в Стокгольме призвало власти Швеции прекратить доводить собственное население до паранойи, пугая граждан «якобы практически неизбежной войной» с Москвой.
Позже премьер Швеции Ульф Кристерссон назвал чрезмерными реакции в стране на предупреждение о возможности войны и необходимости подготовки к ней.