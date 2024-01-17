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Минобороны Литвы: Россия не будет наступать на НАТО из-за конфликта на Украине

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Министерство обороны Литвы не видит перспектив нападения России на Запад.
Минобороны Литвы: Россия не будет наступать на НАТО из-за конфликта на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Michele Ursi

Об этом сообщает Delfi.

Как заявили в ведомстве, пока не завершился конфликт на Украине, трудно предполагать, что Россия перераспределит приоритеты.

Представленная ведомством оценка угроз не претерпела значительных изменений, отметили в литовском Минобороны.

8 января главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден заявил, что гражданам страны следует быть готовыми к возможной войне.

Его точку зрения разделил министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Булин.

Посольство России в Стокгольме призвало власти Швеции прекратить доводить собственное население до паранойи, пугая граждан «якобы практически неизбежной войной» с Москвой.

Позже премьер Швеции Ульф Кристерссон назвал чрезмерными реакции в стране на предупреждение о возможности войны и необходимости подготовки к ней.

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