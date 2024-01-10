Посольство России призвало Швецию прекратить пугать народ «неизбежной войной»

Властям Швеции следует прекратить доводить собственное население до паранойи, пугая граждан «якобы практически неизбежной войной» с Москвой. С таким призывом к ним обратилось посольство России в Стокгольме.

В заявлении диппредставительства отмечается, что шведские дети «в страхе обращаются на телевидение» и публикуют в социальных сетях полные ужаса видеоролики.

При этом в посольство России поступают обращения от взволнованных граждан, некоторые из которых интересуются маршрутами эвакуации.

«В этой связи ещё раз призываем шведов не впадать в истерику, а местных политиков — направить свою энергию в мирное русло и подумать о здоровье и благополучии собственных граждан», — приводится текст заявления в Telegram-канале МИД России.

Ранее главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Булин призвали граждан готовиться к возможной войне.