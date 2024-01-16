Премьер Швеции заявил, что война пока не стоит на пороге страны
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Об этом он сказал в программе Sveriges Radio.
«Сейчас ничто не говорит о том, что война уже на пороге, но очевидно, что риск возникновения войны в нашей части мира значительно возрос», — отметил Кристерссон.
8 января главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден заявил, что гражданам страны следует быть готовыми к возможной войне.
Его точку зрения разделил министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Булин.
Посольство России в Стокгольме призвало власти Швеции прекратить доводить собственное население до паранойи, пугая граждан «якобы практически неизбежной войной» с Москвой.