RT в Telegram
Подпишись

Премьер Швеции заявил, что война пока не стоит на пороге страны

Короткая ссылка
Премьер Швеции Ульф Кристерссон назвал чрезмерными реакции в стране на предупреждение о возможности войны и необходимости подготовки к ней.
Премьер Швеции заявил, что война пока не стоит на пороге страны
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Mikko Stig

Об этом он сказал в программе Sveriges Radio.

«Сейчас ничто не говорит о том, что война уже на пороге, но очевидно, что риск возникновения войны в нашей части мира значительно возрос», — отметил Кристерссон.

8 января главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден заявил, что гражданам страны следует быть готовыми к возможной войне.

Его точку зрения разделил министр гражданской обороны страны Карл-Оскар Булин.

Посольство России в Стокгольме призвало власти Швеции прекратить доводить собственное население до паранойи, пугая граждан «якобы практически неизбежной войной» с Москвой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить