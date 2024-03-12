RT в Telegram
Подпишись

SO: жителей Швеции призвали запастись консервами перед конфликтом с Россией

Короткая ссылка
Шведское правительство призвало жителей страны запастись консервами и водой перед возможным «вооружённым конфликтом» с Россией, пишет портал Sud Ouest.
SO: жителей Швеции призвали запастись консервами перед конфликтом с Россией
  • Gettyimages.ru

«Консервы, портативный фильтр для воды, аптечка и радио. Это то, чем рекомендует запастись правительство», — говорится в публикации. 

По данным издания, шведам рекомендовали запастись едой на три месяца.

Как рассказала глава агентства по чрезвычайным ситуациям Шарлотт Петри Горницка, призывы к гражданам связаны с подготовкой к так называемой «тотальной обороне». Концепция заключается в том, чтобы подготовить население к самостоятельному выживанию в условиях кризиса.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в России не существует планов нападения на страны Североатлантического альянса.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров назвал абсурдными заявления Запада о том, что Прибалтика, Швеция и Финляндия могут стать «следующими» после спецоперации на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить