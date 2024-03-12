SO: жителей Швеции призвали запастись консервами перед конфликтом с Россией
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«Консервы, портативный фильтр для воды, аптечка и радио. Это то, чем рекомендует запастись правительство», — говорится в публикации.
По данным издания, шведам рекомендовали запастись едой на три месяца.
Как рассказала глава агентства по чрезвычайным ситуациям Шарлотт Петри Горницка, призывы к гражданам связаны с подготовкой к так называемой «тотальной обороне». Концепция заключается в том, чтобы подготовить население к самостоятельному выживанию в условиях кризиса.
Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в России не существует планов нападения на страны Североатлантического альянса.
Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров назвал абсурдными заявления Запада о том, что Прибалтика, Швеция и Финляндия могут стать «следующими» после спецоперации на Украине.