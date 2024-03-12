SO: жителей Швеции призвали запастись консервами перед конфликтом с Россией

Шведское правительство призвало жителей страны запастись консервами и водой перед возможным «вооружённым конфликтом» с Россией, пишет портал Sud Ouest.

«Консервы, портативный фильтр для воды, аптечка и радио. Это то, чем рекомендует запастись правительство», — говорится в публикации.

По данным издания, шведам рекомендовали запастись едой на три месяца.

Как рассказала глава агентства по чрезвычайным ситуациям Шарлотт Петри Горницка, призывы к гражданам связаны с подготовкой к так называемой «тотальной обороне». Концепция заключается в том, чтобы подготовить население к самостоятельному выживанию в условиях кризиса.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в России не существует планов нападения на страны Североатлантического альянса.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров назвал абсурдными заявления Запада о том, что Прибалтика, Швеция и Финляндия могут стать «следующими» после спецоперации на Украине.