МИД: в России не существует планов нападения на страны НАТО

В России не существует планов нападения на страны Североатлантического альянса, заявила представитель российского МИД Мария Захарова во время брифинга.

«Со своей стороны не раз заявляли и ещё раз подтверждаем, что планов нападения на страны НАТО не существует. Более того, в альянсе это прекрасно знают. На днях это чётко подтвердил генсекретарь североатлантического блока Столтенберг», — сказала дипломат.

Как отмечал президент России Владимир Путин, у Москвы нет заинтересованности в конфликте с НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус также отметил, что в настоящее время не видит угрозы нападения России на Североатлантический альянс.