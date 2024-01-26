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МИД: в России не существует планов нападения на страны НАТО

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В России не существует планов нападения на страны Североатлантического альянса, заявила представитель российского МИД Мария Захарова во время брифинга.
МИД: в России не существует планов нападения на страны НАТО
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Со своей стороны не раз заявляли и ещё раз подтверждаем, что планов нападения на страны НАТО не существует. Более того, в альянсе это прекрасно знают. На днях это чётко подтвердил генсекретарь североатлантического блока Столтенберг», — сказала дипломат.

Как отмечал президент России Владимир Путин, у Москвы нет заинтересованности в конфликте с НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус также отметил, что в настоящее время не видит угрозы нападения России на Североатлантический альянс. 

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