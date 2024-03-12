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«Стратегия экспансии»: как расширение НАТО 1999 года повлияло на глобальную безопасность

Четверть века назад состоялась первая после холодной войны волна расширения НАТО

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Алексей Заквасин, Елизавета Комарова
12 марта 1999 года состоялось первое после холодной войны расширение НАТО: в состав альянса вошли Чехия, Венгрия и Польша. Вступление в организацию этих стран нарушало данные ранее гарантии США о том, что блок «ни на дюйм не двинется на восток». Продвижение альянса на восток было названо Западом «краеугольным камнем распространения демократии и свободы по всей Европе». Однако, как считают эксперты, оно вызвало крайне негативные последствия для безопасности Европы и России и стало одной из причин спецоперации на Украине.
«Стратегия экспансии»: как расширение НАТО 1999 года повлияло на глобальную безопасность
  • Церемония подписания документов о вступлении в НАТО Польши, Чехии, Венгрии (12 марта 1999 года) в присутствии госсекретаря США Мадлен Олбрайт
  • AFP
  • © JOHN RUTHROFF

Четверть века назад состоялось первое после холодной войны расширение НАТО на восток. Членами альянса стали Чехия, Венгрия и Польша, которые ранее входили в состав Организации Варшавского договора (ОВД).

Изначально предполагалось, что вступление восточноевропейских стран в Североатлантический альянс произойдёт в конце апреля 1999 года на саммите в Вашингтоне. Однако церемония принятия в НАТО была перенесена на более ранний срок. Как пояснили тогда в штаб-квартире блока, об этом якобы попросили сами «новобранцы» из-за желания участвовать в урегулировании косовского кризиса.

Первое расширение альянса обернулось большим вызовом для безопасности России. Впервые западный блок расширился до границ с нашей страной.

Вхождение новых стран-членов не противоречило Основополагающему акту Россия — НАТО от 27 мая 1997 года. Однако оно было нарушением неоднократно озвученных обязательств со стороны официальных лиц коллективного Запада. Например, глава Госдепа США Джеймс Бейкер в 1990 году обещал Москве, что блок «ни на дюйм не двинется на восток». Такие же устные гарантии предоставлял СССР 41-й президент США Джордж Буш — старший.

«Обосновать свою ценность»

 

Как сказал в беседе с RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков, первое расширение НАТО ознаменовало окончательную победу однополярного миропорядка, построенного на диктате США. Вашингтон демонстративно отверг прежние обязательства и дал понять, что не намерен учитывать национальные интересы России.

«Вашингтон воспользовался преимуществом, которое получил с крахом биполярной системы международных отношений, и НАТО стало одним из инструментов продвижения целей американской политики. Можно сказать, что стратегия экспансии НАТО на восток была жизненно необходимой идеей, так как после распада СССР у блока пропал единственный реальный противник. Американцам требовалось найти новое обоснование практической ценности альянса — и они это сделали», — заявил Ермаков.

  • Последствия массированной бомбардировки Югославии авиацией НАТО, 31 марта 1999 года
  • Legion-Media
  • © MARK H. MILSTEIN

Эксперт отметил, что НАТО взяло на себя роль создателя нового «пространства безопасности» в Европе. Оно предусматривало расширение числа участников в Восточной Европе без учёта национальных интересов России и борьбу с «тиранией» югославского лидера Слободана Милошевича.

«Символично, что первое расширение произошло незадолго до агрессии против Югославии, которая в 1990-е годы выполняла функцию нового врага западной «демократии». В тот период для США было важно подчеркнуть глубокую вовлечённость в дела Европы; выделить «добрые» страны, которые вступают в альянс или стремятся к сотрудничеству с ним, и «плохие» — вроде Югославии, которые нарываются на неприятности и непременно должны быть наказаны», — добавил Ермаков.

Напомним, 24 марта 1999 года под предлогом защиты населения Косова альянс начал воздушную операцию «Союзная сила» против Югославии. В общей сложности авиация альянса выпустила по балканскому государству 3 тыс. крылатых ракет и сбросила около 80 тыс. т бомб, в том числе с обеднённым ураном и кассетными боевыми частями. Жертвами агрессии стали порядка 2 тыс. мирных жителей. После капитуляции Белграда в Косове был размещён контингент KFOR численностью 16 тыс. человек. 

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До этого силы Североатлантического альянса вмешались в боснийский конфликт. В 1995 году НАТО провело против местных сербских формирований воздушную операцию «Обдуманная сила» и ввело в страну 60 тыс. военнослужащих.

В комментарии RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин сообщил, что без провоцирования вооружённых конфликтов и постоянного расширения НАТО утратило бы смысл своего существования.

«Альянс нуждался в том, чтобы хоть как-то обосновать свою практическую ценность. Удобной площадкой для этого стала Югославия, затем последовали размещение контингента в Афганистане, агрессия в Ираке и Ливии. Одновременно альянс, забыв о своих обязательствах, постоянно расширялся, придвинулся и закрепился у наших границ», — констатировал Подберёзкин.

Напомним, вслед за Чехией, Польшей, Венгрией в 2004 году в организацию вступили Латвия, Литва, Эстония, Болгария, Румыния, Словакия, Словения, в 2009-м — Албания и Хорватия, в 2017-м — Черногория, в 2020-м — Северная Македония, в 2023-м — Финляндия, в 2024-м — Швеция.

Как полагает Подберёзкин, территориальная экспансия необходима для наращивания разведывательных боевых возможностей коллективного Запада. Она позволяет расширять военную инфраструктуру и развёртывать вблизи российских рубежей значительное число ударных подразделений.

  • Крупнейшие после холодной войны учения Steadfast Defender 24
  • © Соцсети

«Новые территории — это новые аэродромы, склады, логистические объекты, командные пункты. Для американцев это означает больше возможностей для переброски войск в Европу. Мы видим это по масштабным учениям, которые регулярно проводятся на так называемом восточном фланге. С зимы и до мая, например, проходят Steadfast Defender 24. В них участвуют около 90 тыс. человек. Это крупнейшие с 1988 года манёвры. Все эти действия, без сомнения, направлены против России», — сказал Подберёзкин.

Ещё одно направление экспансии НАТО, по словам Подберёзкина, — это вовлечение в агрессивные планы блока стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

«С недавних пор функционирует так называемое НАТО Плюс. Если не учитывать Израиль, туда входят союзники США в АТР: Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея. Сейчас большие усилия американцев сосредоточены на вовлечение Индии в этот формат. Он нужен Вашингтону для увеличения давления на Китай и КНДР», — отметил эксперт.

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После первых волн расширений чиновники НАТО неоднократно отрицали экспансионистскую агрессивную сущность организации. Так, в 2008 году на открытой лекции директор управления политического планирования альянса Джейми Ши заявил, что после холодной войны альянс лишь взял на себя «новые функции по поддержанию и укреплению мира». По его словам, распад Югославии дал НАТО возможность показать, что «махина, выстроенная с целью противостоять Советскому Союзу в годы холодной войны, может быть применена с пользой для решения новых проблем в сфере безопасности».

В декабре 2009 года, выступая в МГИМО, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сообщил, что блок не представляет какой-либо угрозы России. Более того, чиновник увидел положительный эффект от того, что альянс стал граничить с Россией.

«Я убеждён в обратном. Когда российские соседи вступили в НАТО в 1999 и 2004 годах, более стабильная западная граница принесла пользу России. И эта стабильность, разумеется, вместе с членством в ЕС привели к росту доверия инвесторов, экономическому росту и процветанию», — отметил Расмуссен.

В январе 2022 года, незадолго до СВО, в беседе с журналистами нынешний генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отверг упрёки в том, что западный блок угрожает России и проводит экспансию за счёт расширения на восток.

«НАТО — это оборонительный союз. Мы никогда не заставляли и не принуждали ни одну страну к вступлению в наш Североатлантический альянс. Так что идея о том, что, например, расширение НАТО является агрессивным, абсолютно не соответствует действительности. Расширение НАТО стало краеугольным камнем распространения демократии и свободы по всей Европе», — сказал Столтенберг.

  • Член протокола ставит шведский флаг во время подготовки к церемонии поднятия флага в ознаменование вступления Швеции в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, понедельник, 11 марта 2024 года
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

Как заявил генсек альянса, агрессивную внешнюю политику проводит якобы именно Россия. Прежде всего это касается Украины. По словам Столтенберга, Москва якобы «аннексировала» Крым и «дестабилизировала» Донбасс. Для сдерживания РФ НАТО перебросило на территорию восточных членов боевые подразделения, начало патрулировать воздушное пространство и активизировало военно-морское присутствие вблизи границы с РФ, отметил генсек организации.

«Это делается не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а для того, чтобы сохранить мир, предотвратить конфликт», — добавил Столтенберг.

«Растущий риск эскалации»

 

По мнению экспертов, именно отказ альянса от прекращения экспансионистской политики и втягивание Украины в военную инфраструктуру блока послужили первопричиной спецоперации. Дальнейшее развитие отношений с НАТО аналитики в основном связывают с итогом противостояния на Украине.

«Не думаю, что США собирались принимать Украину в альянс. Однако эта партия разыгрывалась с 2000-х годов. НАТО не собиралось брать ответственность за Украину, но при этом последовательно готовило её к военному противостоянию с Россией. Такой подход полностью соответствует стратегической цели НАТО и Соединённых Штатов. Она состоит в том, чтобы дестабилизировать, расколоть и подчинить Россию», — сказал Алексей Подберёзкин.

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По мнению эксперта, Соединённые Штаты не собираются отступать от антироссийских принципов и гегемонистического подхода. В связи с этим эскалация напряжённости в Европе и в мире в целом будет только возрастать.

Несколько иной точки зрения придерживается Сергей Ермаков. Как считает эксперт, в настоящее время эффективнее всего работают инструменты Realpolitik, которые основаны на принципе приоритетов национальных интересов. По этой причине странам — членам НАТО будет всё сложнее находить компромиссы друг с другом.

«В Европе неслучайно вновь опасаются прихода Дональда Трампа в Белый дом. Руководствуясь национальными интересами США, он может лишить союзников прежнего уровня поддержки», — отметил эксперт.

По словам Ермакова, непредсказуемость американской политики рождает в Европе большую тревогу. Именно её следствием можно считать заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе иностранных войск на Украину. Однако, как уверен эксперт, такая эскалация не выгодна ни одному члену альянса.

«Конечно, у европейцев может отказать рациональное мышление. И без США вряд ли они будут переходить красную черту. В любом случае ввод войск западных стран от ответственности НАТО не спасёт. Более того, сейчас в западных СМИ много дискуссий и публикаций о возможности переговоров «по замирению» с Россией. Это признак того, что на Западе всё же осознают растущий риск эскалации и необходимость установления нормальных отношений с Москвой», — резюмировал Ермаков.

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