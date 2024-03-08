«Имитация бурной деятельности»: почему Норвегия присоединилась к коалиции по обеспечению Украины системами ПВО и ПРО

Норвегия присоединилась к международной коалиции по обеспечению Украины средствами противовоздушной и противоракетной обороны. Как заявили в Осло, для королевства «абсолютно естественно» быть участником такого рода объединения. Норвежские власти намерены оказывать поддержку «там, где она нужнее всего», тогда как противовоздушная оборона — «один из важнейших приоритетов для Украины». При этом аналитики считают, что скандинавскому государству «особо нечего предложить» ВСУ, однако королевство всё равно стало частью коалиции как член НАТО. Эксперты сомневаются в эффективности подобных специализированных структур, в том числе в области ПВО и ПРО, поскольку они не в состоянии обеспечить необходимые Киеву объёмы поставок.

Норвегия стала участницей международной коалиции по обеспечению Украины средствами противовоздушной и противоракетной обороны, говорится в сообщении Минобороны королевства.

«Министр обороны Бьорн Арильд Грам сегодня подписал письмо о намерениях, согласно которому Норвегия будет участвовать в (работе. — RT) коалиции по содействию Украине в обеспечении противовоздушной обороны от летательных аппаратов и ракет», — отмечается в заявлении.

Как утверждает глава норвежского оборонного ведомства, для страны «абсолютно естественно» быть частью такого союза.

«Норвежский ЗРК NASAMS ежедневно вносит вклад в дело спасения жизней украинцев и защиты их критической инфраструктуры», — добавил Грам.

По данным министерства, после того как минувшей зимой было сформировано несколько коалиций «по укреплению потенциала, цель которых — оказание военной поддержки Украине», правительство королевства приняло решение об участии Норвегии в трёх таких структурах. Речь идёт о морской коалиции, которую Осло возглавил вместе с Лондоном, а также о коалиции по передаче истребителей F-16, в рамках которой Норвегия отправит эти самолёты ВСУ и проведёт соответствующее обучение украинских военных.

«Как мы и говорили, мы будем оказывать поддержку там, где она нужнее всего. Противовоздушная оборона — один из важнейших приоритетов для Украины. Существует безусловная потребность в защите военных ведомств, городов и объектов критической инфраструктуры, необходимых для функционирования общества», — рассказал Грам.

Ранее, в феврале, в Минобороны королевства сообщили, что Норвегия планирует передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS на общую сумму 3,45 млрд норвежских крон (около $326 млн).

Коалиционная диверсификация

Напомним, о создании международной коалиции по обеспечению Киева средствами ПВО и ПРО объявили 14 февраля в украинском оборонном ведомстве по итогам заседания контактной группы содействия Украине в формате «Рамштайн». В Киеве тогда сообщили, что коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны уже официально начала свою работу.

«Усиливаем нашу противовоздушную оборону как системами, так и ракетами к ним… 15 стран уже присоединились. Благодарен Германии, Франции и США за лидерство», — написал министр обороны Украины Рустем Умеров в соцсетях.

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По данным главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, коалиция призвана обеспечить долгосрочную поддержку Украины в сфере противовоздушной обороны наземного базирования. По его словам, после предоставления чрезвычайной помощи речь теперь идёт о «долгосрочных возможностях». При этом утверждается, что обеспечение ВСУ средствами ПВО является основной предпосылкой для успеха украинских вооружённых сил в противостоянии с РФ.

Кроме того, по данным Киева, власти Украины усиливают взаимодействие с западными партнёрами по вопросу беспилотных систем, а также «официально запустили работу коалиции дронов». Помимо этого, формируются союзы в области артиллерии, разминирования, авиации и бронемашин, сообщили в украинском МО.

В то же время Соединённые Штаты совместно с Данией и Нидерландами координируют работу авиационного альянса, а с Францией — артиллерийского, сообщили в Пентагоне.

Впоследствии глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что желающие мира на Украине должны «мобилизовать все средства» и передать Киеву «больше боеприпасов, больше средств ПВО, больше дальнобойного оружия».

«Выскребают остатки»

По мнению экспертов, несмотря на то что на Западе приняли решение создать сеть специализированных коалиций, в том числе по обеспечению Киева системами ПВО и ПРО, такая стратегия оказалась неэффективной и больше похожа на «имитацию бурной деятельности».

«Это ничего существенного не даёт, не увеличивает боевой потенциал ВСУ. Дело в том, что основной вклад в поставки оружия со стороны Запада на Украину вносили Соединённые Штаты, которые сейчас под разными предлогами практически самоустраняются по афганскому сценарию. Ещё возможны какие-то точечные поставки как со стороны США, так и их западных союзников, но уже сейчас понятно, что объективные условия не позволяют американцам повторить объёмы помощи 2022—2023 годов. И все эти искусственно созданные коалиции, в том числе по ПВО, совершенно не помогают ВСУ поддерживать интенсивность боевых действий», — отметил военный обозреватель Александр Хроленко в беседе с RT.

Штаб-квартира НАТО

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Учитывая, что норвежский NASAMS уже был передан Украине в рамках коалиции по обеспечению ПВО и ПРО, Норвегия вряд ли сможет значительно нарастить темпы поставок, считает аналитик.

«Тех малочисленных экземпляров, которые норвежские власти смогут поставить киевскому режиму, будет явно недостаточно для всей территории Украины. Штучные образцы таких противовоздушных систем смогут прикрыть только отдельные объекты», — говорит Хроленко.

Как пояснил в свою очередь директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, несмотря на то что Норвегии особо нечего предложить ВСУ, она присоединилась к коалиции «для массовки» как член НАТО.

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«Это было неизбежно, поскольку во всю эту историю втягивают даже более нейтральные государства, не говоря уже о членах Североатлантического альянса. Но вклад Норвегии не будет заметным. Максимум, на что она способна, — это несколько комплексов, что не сыграет никакой роли на поле боя. Ведь российские средства воздушно-космического нападения, особенно если мы говорим о «Торнадо-С» или «Искандере», уже приспособились к обнаружению и уничтожению таких целей», — подчеркнул Подберёзкин в разговоре с RT.

Александр Хроленко также констатировал, что объёмы производства систем ПВО и ПРО не только Норвегии, но и других стран Запада недостаточны для массовых поставок на Украину в нужном ей количестве.

«Много раз в Европе пытались создать единую систему ПВО, и, как можно видеть, это так ни к чему конкретному и не привело. То же самое и на Украине: есть отдельные более-менее эффективные ЗРК, но их не хватает для того, чтобы создать систему ПВО для всей подконтрольной киевскому режиму территории. А учитывая интенсивность ударов ВКС РФ по военной инфраструктуре Украины, даже общее число систем всей противовоздушной коалиции не может компенсировать недостаток зенитных средств у Киева. У Запада просто нет столько систем ПВО, чтобы защитить объекты ВСУ от российских ударов», — рассуждает Хроленко.

Алексей Подберёзкин, в свою очередь, называет системы ПВО и ПРО на Западе «штучным и очень дорогим» товаром, который не получается производить быстро.

«Сейчас западные страны выскребают остатки. Потому что собрать комплекс ПВО или ПРО — это целая история. Если кто-то думает, что достаточно заплатить и система будет тут же выпущена, он глубоко заблуждается. На весь процесс производства такого вооружения уходит около года», — заключил Подберёзкин.