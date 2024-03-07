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Глава МИД ФРГ Бербок призвала нарастить поставки оружия для Украины

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что желающие мира на Украине должны мобилизовать все средства и передать Киеву больше средств ПВО, боеприпасов и дальнобойного оружия.
Глава МИД ФРГ Бербок призвала нарастить поставки оружия для Украины
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Тот, кто хочет достижения мира... должен для Украины мобилизовать все средства... Это конкретно означает: больше боеприпасов, больше средств ПВО, больше дальнобойного оружия», — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов вновь внесёт в бундестаг проект резолюции о поставках ракет Taurus на Украину.

Также президент Чехии Петр Павел заявил, что Европа должна играть более весомую роль в поддержке Киева.

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