Глава МИД ФРГ Бербок призвала нарастить поставки оружия для Украины
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«Тот, кто хочет достижения мира... должен для Украины мобилизовать все средства... Это конкретно означает: больше боеприпасов, больше средств ПВО, больше дальнобойного оружия», — цитирует её ТАСС.
Ранее сообщалось, что оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов вновь внесёт в бундестаг проект резолюции о поставках ракет Taurus на Украину.
Также президент Чехии Петр Павел заявил, что Европа должна играть более весомую роль в поддержке Киева.