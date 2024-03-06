Президент Чехии Павел: Европа должна играть более весомую роль в поддержке Киева

Европа должна играть более весомую роль в поддержке Украины, не отвергая заранее возможные варианты помощи этой стране.

С таким заявлением выступил чешский президент Петр Павел по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Действуя в рамках международного права, мы не должны закрывать возможности для поддержки Украины», — цитирует чешского лидера Novinky.cz.

При этом он выразил готовность «искать новые способы» помощи Киеву.

«Речь не идёт о направлении боевых частей на Украину, ибо в таком случае могло бы произойти преодоление пресловутой красной линии. Но об этом речи не было, мы говорим об ассистировании», — добавил Павел.

Ранее сообщалось, что Украина в ближайшие недели получит снаряды по инициативе Чехии.

Также премьер-министр Чехии Петер Фиала заявил, что ни о каком направлении чешских военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях речи не идёт.