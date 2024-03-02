Bloomberg: Украина в ближайшие недели получит снаряды по инициативе Чехии

Киев в ближайшие недели может получить первую партию артиллерийских боеприпасов, которые закупили члены Евросоюза по инициативе Праги у третьих стран.

Об этом говорится в статье Bloomberg со ссылкой на гендиректора отдела оборонной политики и стратегии в чешском Минобороны Яна Иреша.

По его словам, инициатива правительства Чехии должна показать, что в Европе «на самом деле что-то делают, а не ждут, что случится на холме (Капитолийском холме в Вашингтоне, где находится конгресс США — RT).

Однако Иреш не рассказал, какие страны участвовали в инициативе, а также не сообщил у кого будут закуплены боеприпасы.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что инициативу по закупке снарядов для Украины могут поддержать 15 стран.