Премьер Чехии: инициативу по покупке снарядов Украине могут поддержать 15 стран

Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что к чешской инициативе по покупке боеприпасов для Украины могут присоединиться около 15 стран.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на агентство ЧТК.

«Думаю, что в конце концов эта акция получит большую поддержку, думаю, примерно 15 государств», — сказал Фиала.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о выделении страной более €100 млн на чешскую инициативу по закупке для Украины артиллерийских снарядов.

При этом канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о необходимости мирных переговоров по Украине и привлечения к процессу стран из разных частей света, включая БРИКС.