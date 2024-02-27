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Нехаммер заявил о необходимости переговоров по Украине с участием БРИКС

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о необходимости мирных переговоров по Украине и привлечения к процессу стран из разных частей света, включая БРИКС.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Для возможности достижения мира необходимы переговоры», — сказал Нехаммер.

Канцлер Австрии подчеркнул, что для этого Европа должна «выйти из своей эхо-камеры» и сотрудничать с ключевыми игроками из разных частей света, такими как страны БРИКС и Глобальный Юг.

«На сегодняшнем специальном саммите, созванном президентом Эммануэлем Макроном, я привёл позицию нейтральной Австрии», — отметил Нехаммер.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Также, по его словам, Запад изучит возможность привлечь третьи страны для поставки боеприпасов Киеву.

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