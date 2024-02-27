Премьер Фиала: ни о каком направлении чешских военных на Украину речи не идёт

Премьер-министр Чехии Петер Фиала заявил, что ни о каком направлении чешских военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях речи не идёт.

«Ни о каком направлении чешских военнослужащих на Украину речи нет», — цитирует его РИА Новости. Заместитель польского министра национальной обороны Цезарий Томчи также заявил, что Польша не собирается отправлять своих военнослужащих на Украину. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ряд стран НАТО рассматривают возможность отправки военных на Украину. Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.