Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов вновь внесёт в бундестаг проект резолюции о поставках ракет Taurus на Украину, заявил секретарь фракции Торстен Фрай.

«Парламентская группа ХДС/ХСС поставит вопрос о поставках Taurus на поимённое голосование в бундестаге на предстоящей сессионной неделе. Парламент должен взять бразды правления в свои руки», — сказал он в интервью Rheinische Post.

Комитет Государственной думы по международным делам ранее внёс в нижнюю палату парламента проект обращения к бундестагу в связи с участием ФРГ в преступлениях Киева против мирного населения.

Отметим, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорф не отрицал подлинности разговора немецких офицеров с упоминанием атак на Крымский мост.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.