В ГД внесли проект обращения к бундестагу по участию ФРГ в преступлениях Киева
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По словам главы комитета Леонида Слуцкого, решение о внесении в Госдуму этого обращения было принято в связи с утечкой разговора немецких офицеров.
«Предлагаем вынести вопрос на обсуждение 12 марта», — приводит его слова ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорф не отрицал подлинности разговора немецких офицеров с упоминанием атак на Крымский мост.
1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.
2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.