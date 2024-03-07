В ГД внесли проект обращения к бундестагу по участию ФРГ в преступлениях Киева

Комитет Государственной думы по международным делам внёс в нижнюю палату парламента проект обращения к бундестагу в связи с участием ФРГ в преступлениях Киева против мирного населения.

По словам главы комитета Леонида Слуцкого, решение о внесении в Госдуму этого обращения было принято в связи с утечкой разговора немецких офицеров.

«Предлагаем вынести вопрос на обсуждение 12 марта», — приводит его слова ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорф не отрицал подлинности разговора немецких офицеров с упоминанием атак на Крымский мост.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.