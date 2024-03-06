Захарова: посол ФРГ в МИД не отрицал подлинность разговора немецких офицеров

Посол ФРГ в России Александр Ламбсдорф, которого вызвали в российский МИД из-за разговора немецких офицеров о нападении на Крымский мост, в ходе встречи не опровергал подлинность опубликованной записи.

Об этом сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.

«Когда посол Германии прибыл на Смоленскую площадь после получения ноты протеста, он не отрицал и не ставил под сомнение подлинность этой записи», — цитирует её ТАСС.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что утечка содержания разговора германских военных о возможности атаки на Крымский мост ракетами Taurus свидетельствует о вовлечённости Берлина в конфликт на Украине.