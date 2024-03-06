Посол: утечка из бундесвера показала вовлечённость ФРГ в украинский конфликт
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Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
«(Рассматриваю ситуацию вокруг утечки. — RT) как очередное свидетельство плотной вовлечённости Берлина в украинский конфликт», — цитирует его ТАСС.
1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.
2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.