«Пробный камень из Вашингтона»: почему Франция продолжает продвигать тему отправки войск на Украину

Франция собирает альянс государств, которые в теории могли бы послать свои войска на Украину, сообщила газета Politico по итогам поездки главы французского МИД Стефана Сежурне в Литву. По словам журналистов, Сежурне заявил, что на Украину можно направить войска, которые не будут участвовать в боевых действиях, а будут заниматься, к примеру, разминированием. Ранее заявление Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину вызвало неоднозначную реакцию на Западе: многие европейские лидеры исключили участие своих военных в украинском конфликте. Тем не менее дискуссия об их присутствии на Украине открыта, чтобы оценить степень готовности стран НАТО к подобному сценарию, считают аналитики.

Французские власти ищут единомышленников среди западных государств, которые поддержали бы идею президента Эммануэля Макрона по отправке военных на Украину. Об этом сообщило издание Politico по итогам визита главы МИД Франции Стефана Сежурне в Литву.

«Франция создаёт альянс стран, открытых для возможной отправки западных войск на Украину, и тем самым усугубляет трения с более осторожным Берлином», — констатирует Politico.

По словам журналистов, Сежурне неоднократно упоминал операции по разминированию в качестве возможного варианта присутствия военных из стран НАТО на Украине. По словам главы французского МИД, «это может означать присутствие некоторого количества личного состава, но не для участия в боевых действиях». Об этом он заявил и 9 марта на встрече с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

По словам Politico, главы МИД прибалтийских стран похвалили Францию за «нестандартное мышление» и подтвердили готовность продолжать поддерживать Украину там, где это больше всего необходимо.

Подготовка к сценариям

Стоит отметить, что ранее Politico опубликовало статью о том, что французские военные уже готовятся к интенсивным боевым действиям и отнюдь не в качестве подразделений для разминирования. В материале, опубликованном 8 марта, шла речь о подготовке подразделений ВС Франции в тренировочном центре CENTAC в Майи-ле-Кан.

Французские морские пехотинцы во время учений НАТО

AFP

© Jaap Arriens

«Французские войска готовятся к конфликту высокой степени интенсивности с противником, который может сравниться с ними в огневой мощи», — сообщило Politico.

По словам журналистов, представители Вооружённых сил Франции «не называют потенциальных противников, но обучение направлено на подготовку войск к борьбе с неприятелем наподобие России».

Напомним, обсуждение вопроса отправки западных войск на Украину активизировалось после февральского заявления на эту тему президента Франции Эммануэля Макрона. Глава республики заявил, что такой сценарий исключать нельзя, однако отметил, что пока консенсуса по этому вопросу нет.

В Кремле, комментируя слова Макрона, подчеркнули, что появление военных стран альянса на территории Украины неизбежно приведёт к конфликту России с НАТО.

«В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности. Вот так и оценим. И так же должны оценивать эти страны и отдавать себе отчёт. И задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное, интересам граждан их стран», — отметил в общении с журналистами 27 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что на Украине уже давно присутствуют не только иностранные наёмники, но и кадровые офицеры других стран, о чём известно Москве.

«Американцы до госпереворота (на Украине. — RT) сотнями сидели в министерствах, так же как они сейчас имеют якобы своих наёмников, а на самом деле там есть кадровые офицеры: есть там англичане, французы. Нам это хорошо известно», — сказал Лавров в своём выступлении на дипломатическом форуме в Анталье.

Вместе с тем после заявления Макрона ряд стран, включая США, Германию и Великобританию, поспешили объявить, что не имеют планов по размещению своего контингента на территории Украины. Генсек альянса Йенс Столтенберг также заявил, что НАТО не планирует отправлять военных на Украину. А некоторые западные политики и вовсе подвергли идею ввода войск НАТО на Украину жёсткой критике.

Так, министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью La Stampa заявил, что вмешательство сил НАТО в конфликт попросту сотрёт путь к дипломатии. «Мы продолжаем поддерживать Киев, но нужно подумать о том, как помочь ему вернуть свободу, территорию и безопасность другим способом: сильнее активизируя дипломатические каналы», — сказал Крозетто.

В свою очередь, сенатор-республиканец Майк Ли в статье для журнала The American Conservative заявил, что США должны выйти из НАТО в случае введения войск альянса на Украину. По его мнению, участники блока не имеют права втягивать Америку в вооружённый конфликт, потенциально чреватый ядерным противостоянием.

Экс-министр иностранных дел Франции Доминик де Вильпен также считает, что появление военнослужащих западных стран на Украине может спровоцировать ядерную эскалацию, чего допустить нельзя.

При этом некоторые государства выступили за обсуждение такой возможности. Так, о поддержке предложения Франции заявили в странах Прибалтики. Кроме того, не исключила отправки своих военных на Украину и Варшава: глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что не считает такой сценарий невероятным.

Курс на эскалацию

Франция нацелена на эскалацию конфликта на Украине вплоть до прямого столкновения своих сил с российскими, считает профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.

«Президент Франции Макрон настойчиво продолжает свою линию на втягивание ряда стран ЕС в военные действия. Заявления Сежурне о каких-то инженерно-сапёрных войсках и разминировании являются прикрытием и попыткой ввести общественность Франции в заблуждение. Как всегда, такие проекты начинаются с малого, а потом это разовьётся в участие боевых частей и соединений на территории Украины», — полагает эксперт.

Французский морской пехотинец во время учений НАТО

AFP

© Jaap Arriens

Кроме того, следует больше обращать внимание не на те страны, которые выступили против предложения Макрона, а на те, которые его разделяют, добавил Владимир Винокуров.

«Если Россия не предпримет решительных действий по недопущению участия этих стран в действиях на Украине, мы столкнёмся с ними в зоне спецоперации. Нужно сделать всё необходимое, чтобы этого не произошло», — сказал политолог.

Характер и тон последних заявлений Макрона говорят о том, что некоторые группы внутри западного блока готовы пойти на всё, чтобы предотвратить разрешение ситуации на Украине в пользу России, подчеркнул Владимир Винокуров.

«Они не могут проиграть это сражение, так как это будет означать удар по однополярному миру Запада и фактическое начало демонтажа НАТО и Европейского союза в будущем. Поэтому по мере того, как спецоперация движется к своему завершению, позиция и риторика Запада будут приобретать всё более острый характер: на кону стоит вопрос будущего мироустройства и будущее Европы», — констатировал эксперт.

В свою очередь, военный эксперт Иван Коновалов считает, что заявления об отправке военных на Украину являются попыткой Эммануэля Макрона и его кабинета отвлечь внимание от внутриполитической ситуации во Франции.

«Это личная игра президента Макрона. Это его последний срок, который проходит не очень гладко, поэтому он говорит и вытворяет всякие глупости, чтобы отвлечь внимание от своей провальной политики», — полагает эксперт.

По мнению Коновалова, во время активной фазы конфликта НАТО не станет отправлять своих военных на Украину. Натовские войска зайдут туда, когда будет решаться вопрос о ликвидации украинского государства как такового, считает аналитик.

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«Они оккупируют оставшиеся территории и поделят их между Польшей, Венгрией, Румынией и остальными заинтересованными. От Макрона здесь ничего не зависит, он просто решил вбросить провокационное заявление, чтобы присвоить лавры жёсткого и готового дать отпор России лидера, поскольку ничем позитивным на посту президента Франции он не отметился», — выразил своё мнение военный обозреватель в разговоре с RT.

Однако заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин полагает, что устами Макрона и Франции дискуссию об отправке европейских военных на Украину открыли США.

«Это некий пробный камень из Вашингтона с целью посмотреть на реакцию европейских государств на вопрос прямого участия или неучастия в украинском конфликте. Дискуссия открылась. Сейчас все дают свои ответы, формируются коалиции за и против. По итогам этой дискуссии уже стоит ожидать от НАТО дальнейших действий», — пояснил политолог.

При этом призванные снизить градус эскалации заявления о том, что французы якобы будут заниматься разминированием, являются несостоятельными, их сложно воспринимать всерьёз, добавил Андрей Кошкин.

«Если это «разминирование» будет проводиться в интересах мирной жизни, то зачем этим заниматься сейчас, когда не завершён сам конфликт? Если же в военных интересах, то это никак не меняет сути интервенции. Это очень противоречивое заявление, а весь дискурс вокруг этого вопроса несостоятельный», — считает собеседник RT.

В ближайшей перспективе эта тема будет подниматься теми или иными политиками на Западе, пока по ней не будет достигнут окончательный консенсус, считает Кошкин.

«Будет идти процесс постоянного обсуждения: посылать или не посылать. Если посылать, то кого, с какой целью, куда. Может быть, дойдут до каких-то военных инструкторов, которые, правда, и так там уже есть, но теперь их «раскроют». Однако принципиальные решения в этом вопросе будут приниматься после ноября 2024 года, когда в США в результате выборов сменится или продолжится президентская администрация, которая будет окончательно решать за всех европейцев», — заключил эксперт.