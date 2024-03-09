Politico: Франция создаёт альянс стран, готовых отправить своих солдат на Украину

Франция создаёт альянс из западных стран, готовых отправить своих военных на Украину.

«Франция создаёт альянс стран, готовых потенциально отправить западных военнослужащих на Украину, и тем самым углубляет своё противостояние с более осторожным Берлином», — говорится в публикации Politico.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Позже сообщалось, что французский лидер откорректировал своё заявление об отправке военных на Украину.