RT в Telegram
Подпишись

Politico: Франция создаёт альянс стран, готовых отправить своих солдат на Украину

Короткая ссылка
Франция создаёт альянс из западных стран, готовых отправить своих военных на Украину.
Politico: Франция создаёт альянс стран, готовых отправить своих солдат на Украину
  • Gettyimages.ru

«Франция создаёт альянс стран, готовых потенциально отправить западных военнослужащих на Украину, и тем самым углубляет своё противостояние с более осторожным Берлином», — говорится в публикации Politico.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Позже сообщалось, что французский лидер откорректировал своё заявление об отправке военных на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить