Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что вмешательство сил НАТО в украинский конфликт сотрёт путь к дипломатии.

В интервью газете la Stampa он отметил, что власти Франции и Польши не могут говорить от имени альянса, который «с самого начала формально и добровольно не вмешивался в конфликт».

«Мы продолжаем поддерживать Киев, но нужно подумать о том, как помочь ему вернуть свободу, территорию и безопасность другим способом: сильнее активизируя дипломатические каналы», — добавил министр.

Ранее американский сенатор от штата Юта Майк Ли заявил, что США должны будут выйти из НАТО в случае отправки военных на Украину.