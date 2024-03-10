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МО Италии: вмешательство НАТО в конфликт на Украине сотрёт путь к дипломатии

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Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что вмешательство сил НАТО в украинский конфликт сотрёт путь к дипломатии.
МО Италии: вмешательство НАТО в конфликт на Украине сотрёт путь к дипломатии
  • AP

В интервью газете la Stampa он отметил, что власти Франции и Польши не могут говорить от имени альянса, который «с самого начала формально и добровольно не вмешивался в конфликт».

«Мы продолжаем поддерживать Киев, но нужно подумать о том, как помочь ему вернуть свободу, территорию и безопасность другим способом: сильнее активизируя дипломатические каналы», — добавил министр.

Ранее американский сенатор от штата Юта Майк Ли заявил, что США должны будут выйти из НАТО в случае отправки военных на Украину.

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