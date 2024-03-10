Сенатор Ли: США должны будут выйти из НАТО в случае отправки военных на Украину
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По его словам, в Вашингтоне должны провести «красную линию с НАТО»: либо Украина, либо США.
«Если союзники отправят войска на территорию Украины, мы должны полностью выйти из НАТО», — написал Ли в статье для издания The American Conservative.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отправка войск Североатлантического альянса на Украину для участия в боевых действиях не является чем-то немыслимым.