Сенатор Ли: США должны будут выйти из НАТО в случае отправки военных на Украину

В случае ввода войск НАТО на Украину Соединённые Штаты должны будут выйти из Североатлантического альянса. С таким мнением выступил американский сенатор от штата Юта Майк Ли.

По его словам, в Вашингтоне должны провести «красную линию с НАТО»: либо Украина, либо США.

«Если союзники отправят войска на территорию Украины, мы должны полностью выйти из НАТО», — написал Ли в статье для издания The American Conservative.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отправка войск Североатлантического альянса на Украину для участия в боевых действиях не является чем-то немыслимым.