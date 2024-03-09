Глава МИД Польши: отправка войск НАТО на Украину не является немыслимой
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Слова дипломата приводит газета Rzeczpospolita.
«Присутствие сил НАТО на Украине не является чем-то невообразимым», — сказал Сикорский.
Он добавил, что поддерживает идею президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил направить вооружённый контингент западных стран на Украину.
Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер выразил предположение, что, делая провокационные заявления об отправке войск на Украину, Макрон пытается втянуть США в войну с Россией.
Ранее Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.
Позже сообщалось, что французский лидер откорректировал своё заявление об отправке военных на Украину.