Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отправка войск Североатлантического альянса на Украину для участия в боевых действиях не является чем-то немыслимым.

Слова дипломата приводит газета Rzeczpospolita.

«Присутствие сил НАТО на Украине не является чем-то невообразимым», — сказал Сикорский.

Он добавил, что поддерживает идею президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил направить вооружённый контингент западных стран на Украину.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер выразил предположение, что, делая провокационные заявления об отправке войск на Украину, Макрон пытается втянуть США в войну с Россией.

Ранее Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Позже сообщалось, что французский лидер откорректировал своё заявление об отправке военных на Украину.