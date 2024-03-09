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Американский экс-разведчик Риттер: Макрон пытается втянуть США в войну с Россией

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Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер выразил предположение, что, делая провокационные заявления об отправке войск на Украину, президент Франции Эммануэль Макрон пытается втянуть США в войну с Россией.

«Это его глупая игра», — цитирует его РИА Новости.

По словам Риттера, Франция не располагает достаточной военной силой для развёртывания «чем-либо значимым» для Украины.

Бывший разведчик отметил, что действия Франции создадут «ловушку» для Вашингтона, который будет вынужден прийти на помощь своим союзникам по НАТО.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что политики ЕС пытаются добиться прямого столкновения России и НАТО.

Также в Politico сообщили, что французская армия готовится к высокоинтенсивному военному конфликту.

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