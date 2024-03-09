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Politico: французская армия готовится к высокоинтенсивному военному конфликту

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Французская армия готовится к высокоинтенсивному военному конфликту, заявил глава центра боевой подготовки CENTAC Аксель Дени.

Об этом пишет Politico.

«Потенциальных врагов не называют, однако обучение направлено на подготовку войск к борьбе с таким противником, как Россия», — говорится в статье.

По данным газеты, условия подготовки войск в CENTAC максимально приближены к реальным полям боя.

Ранее генеральный секретарь Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон постепенно «готовит умы» к тому, что Париж напрямую вмешается в украинский конфликт.

При этом Макрон позже откорректировал свои слова о возможности отправки европейских военных на Украину.

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