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Политик Руссель заявил о подготовке Макроном народа Франции к войне с Россией

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Генеральный секретарь Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель в эфире BFM TV заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон постепенно «готовит умы» к тому, что Париж напрямую вмешается в украинский конфликт.
Политик Руссель заявил о подготовке Макроном народа Франции к войне с Россией
  • AP
  • © Ludovic Marin

Руссель отметил, что риторика французского лидера его очень беспокоит, поскольку он фактически провоцирует обострение конфликта, в результате которого его масштабы могут разрастись.

По словам политика, Макрон в общении с членами французского парламента утверждает, что Россия сама предлагает установить на Украине режим прекращения огня, — однако президент убеждён, что на такие предложения нужно отвечать отказом, а иначе Москва сможет восстановить силы. Между тем Киев истощён боевыми действиями — а потому, вероятно, перемирие стало бы передышкой и для него, отметил генсек французской партии.

Как полагает Руссель, Франции нужно оказывать Украине поддержку — но вместе с тем она должна сделать всё, чтобы не стать полноценной стороной конфликта.

Читайте подробнее на ИноТВ.

Ранее Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

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