Политик Руссель заявил о подготовке Макроном народа Франции к войне с Россией
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- © Ludovic Marin
Руссель отметил, что риторика французского лидера его очень беспокоит, поскольку он фактически провоцирует обострение конфликта, в результате которого его масштабы могут разрастись.
По словам политика, Макрон в общении с членами французского парламента утверждает, что Россия сама предлагает установить на Украине режим прекращения огня, — однако президент убеждён, что на такие предложения нужно отвечать отказом, а иначе Москва сможет восстановить силы. Между тем Киев истощён боевыми действиями — а потому, вероятно, перемирие стало бы передышкой и для него, отметил генсек французской партии.
Как полагает Руссель, Франции нужно оказывать Украине поддержку — но вместе с тем она должна сделать всё, чтобы не стать полноценной стороной конфликта.
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Ранее Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.