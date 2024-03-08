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Генсек Компартии Франции: Макрон готовит французское общество к войне с Россией

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Заявления Эммануэля Макрона, который вчера заявил, что в плане поддержки Украины у Парижа не должно быть никаких ограничений — это попытка подготовить публику к тому, что Франция в итоге вмешается в боевые действия напрямую, полагает генсек Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель. Как заявил Руссель в эфире BFM TV, избранный президентом курс крайне опасен, а Парижу нужно делать всё, чтобы не оказаться стороной этого конфликта.
Генсек Компартии Франции: Макрон готовит французское общество к войне с Россией
AP

Президент Франции Эммануэль Макрон постепенно «готовит умы» к тому, что Париж напрямую вмешается в украинский конфликт, заявил в эфире BFM TV генеральный секретарь Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель.

Как признался Руссель, риторика главы государства его очень беспокоит, поскольку он фактически провоцирует обострение конфликта, в результате которого его масштабы могут разрастись.
 
По словам политика, Макрон в ходе общения с лидерами французских партий утверждал, что Россия сама предлагает установить на Украине режим прекращения огня, — однако президент убеждён, что на такие предложения нужно отвечать отказом, а иначе Москва сможет восстановить силы. Между тем, Киев истощён боевыми действиями - а потому перемирие, вероятно, стало бы очень нужной передышкой и для него, отметил генсек французской Компартии.
 
Как полагает Руссель, Франции нужно оказывать Украине поддержку - но вместе с тем, она должна сделать всё, чтобы не стать полноценной стороной конфликта.
 
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источник
BFM TV Франция Европа
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вооруженный конфликт Россия спецоперация России на Украине Украина Франция холодная война
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