Генсек Компартии Франции: Макрон готовит французское общество к войне с Россией

17:12
Губернатор Соколов поздравил жительниц Кировской области с Международным женским днём
Губернатор Кировской области Александр Соколов поздравил жительниц региона с Международным женским днём.
17:09
ВМС Британии сообщили о нападении неизвестных на судно возле Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило о нападении неизвестных на судно возле берегов Йемена.
17:01
В Латвии завершили возведение укреплений на границе с Россией
В Латвии завершили возведение укреплений на границе с Россией: на четырёх пограничных пунктах разместили бетонные и песочные конструкции. Эти баррикады являются первой мерой плана по военному укреплению границы и антимобильности на случай терактов или вооружённого вторжения.
17:01
Эрдоган обвинил международные организации в игнорировании убийств в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил международные организации в игнорировании убийств женщин и детей в секторе Газа.
17:01
Губернатор Цивилёв поздравил жительниц Кемеровской области с 8 Марта
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поздравил жительниц региона с 8 Марта.
16:58
«Трактор» победил «Салават» и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ
Челябинский «Трактор» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
16:55
Губернатор Текслер назвал женщин опорой общества во все времена
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил женщин с 8 Марта.
16:53
Французскую биатлонистку Шово могли не впустить в США из-за поездки на Кубу
Главный тренер сборной Франции по биатлону Сирил Бурде заявил, что французскую биатлонистку Софи Шово могли не впустить в США на этап Кубка мира в Солджер Холлоу из-за поездку на Кубу.
16:50
В ЕК усомнились в целесообразности продления полномочий фон дер Ляйен
Целесообразность продления полномочий Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Европейской комиссии на второй срок вызывает вопросы. Такое мнение высказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
16:47
Махонин назвал жительниц Пермского края гордостью региона
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал местных жительниц гордостью региона.
16:45
В ХМАО ликвидировали пожар на нефтяном месторождении
В пресс-службе главка МЧС по ХМАО заявили о ликвидации возгорания на нефтяном месторождении около Ханты-Мансийска.
16:42
Евгения Гуцул после возвращения из России: мы хотим мира, добра и дружбы
Глава Гагаузии Евгения Гуцул, вернувшаяся в Молдавию из России, в комментарии журналистам в аэропорту Кишинёва заявила, что жители Гагаузии никого не считают врагами и за это им мстят.
16:41
Губернатор Куйвашев поздравил жительниц Свердловской области с 8 Марта
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жительниц региона с 8 Марта.
16:39
Пострадавшая лыжница считает, что гонку на Спартакиаде нужно было отменить
Лыжница Марья Шемякина, представляющая Ярославскую область, прокомментировала завал во время женского масс-старта на 10 км в рамках зимней Спартакиады учащихся в Сочи.
16:34
В Новосибирске начали проверку по сообщению об избиении подростка в школе
Проверку организовали в Новосибирске по сообщению об избиении подростка в школе. Такую информацию предоставили в пресс-службе областной прокуратуры.
16:32
МИД Нигерии: страна изучает возможность вступления в БРИКС
Министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар заявил, что страна изучает возможность вступления в БРИКС.
16:29
Бастрыкин проконтролирует ситуацию с избиением первоклассника в Перми
Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о ситуации с избиением первоклассника в школьном дворе в Перми.
16:27
Смолов признался, что запивал депрессию алкоголем после чемпионата мира в России
Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, как перенёс промах в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Хорватии.
16:26
Профессор Миршаймер: Россия возьмёт под контроль больше территорий до переговоров
Россия возьмёт под свой контроль ещё больше украинских территорий, пока Запад не уговорит Киев пойти на переговоры. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
16:23
Политик Руссель заявил о подготовке Макроном народа Франции к войне с Россией
Генеральный секретарь Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель в эфире BFM TV заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон постепенно «готовит умы» к тому, что Париж напрямую вмешается в украинский конфликт.
16:17
На портале «Узнай Москву» опубликовали викторину к 8 Марта
На портале «Узнай Москву» появилась викторина, посвящённая 8 Марта. В ней представлены вопросы о выдающихся москвичках и мифологических женских образах.
16:14
Глава Гагаузии вернулась в Молдавию после визита в Россию
Глава Гагаузии Евгения Гуцул вернулась в Молдавию после визита в Россию.
16:13
Не менее девяти лыжниц попали в больницу после завала на Спартакиаде
Не менее девяти лыжниц попали в больницу после массового завала на Спартакиаде учащихся в Сочи.
16:12
Очевидцы сообщили, что полиция запрещает вести съёмку в аэропорту Кишинёва
В аэропорту Кишинёва молдавские полицейские запрещают вести съёмку на фоне сообщений о приземлении главы Гагаузии Евгении Гуцул.
16:12
Воздушную тревогу объявили в пяти регионах Украины
Сирены воздушной тревоги активировали в пяти регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
16:12
В Свердловской области произошло ДТП с лобовым столкновением автомобилей
На трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск водитель Volvo попытался пойти на обгон и, выехав на встречную полосу, лоб в лоб врезался в другой автомобиль.
16:09
Главархив Москвы открыл онлайн-выставку в честь 8 Марта
Главархив Москвы открыл онлайн-выставку, приуроченную к 8 Марта. На ней представлены поздравительные открытки, билеты на праздничные мероприятия, фотографии.
16:05
Британский министр обороны из Киева обратился к Западу с призывом помочь Украине
Британский министр обороны Грант Шэппс приехал в Киев и записал видео рядом с образцами повреждённой военной техники, он считает, что есть опасность для демократического мира из-за ситуации, в которую попали ВСУ.
15:57
Дубль Роши принёс ЦСКА победу над «Крыльями Советов» в матче 20-го тура РПЛ
Московский ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
15:56
Hadath: не менее пяти человек погибли при сбросе тюков с гумпомощью в Газе
Доставка гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа по воздуху обернулась трагедией. Как минимум пять палестинцев погибли при сбросе тюков с самолётов.
15:51
India Today: в западной части Индии 14 детей пострадали от удара током
В результате удара током во время религиозной процессии в городе Кота в индийском штате Раджастхан пострадали 14 детей, сообщает India Today.
15:51
В аэропорту Кишинёва, куда прилетает глава Гагаузии, дежурят много полицейских
В аэропорту Кишинёва, куда 8 марта после своего визита в Россию прилетает глава Гагаузии Евгения Гуцул, дежурят много полицейских.
15:44
«СТРАНА.ua»: на Украине у границы с Румынией задержали автобус с 34 уклонистами
На Украине в 3 км от границы с Румынией задержали микроавтобус, в котором находились 34 уклониста, сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на закарпатского журналиста Виталия Глаголу.
15:41
Два человека погибли, один ранен из-за атаки дронов-камикадзе под Белгородом
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два жителя села Рождественка Грайворонского городского округа погибли, ещё один тяжело ранен в результате атаки украинских дронов-камикадзе.
15:40
Иностранные языки изучают 25,7 тысячи участников «Московского долголетия»
В рамках проекта «Московское долголетие» иностранные языки изучают более 25,7 тыс. человек. Для них предусмотрено свыше тысячи обучающих групп.
15:39
Дело возбудили после смерти ребёнка на тренировке во Владимирской области
Ребёнок скончался во время спортивной тренировки в городе Коврове Владимирской области. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.
15:38
Министр обороны ФРГ призвал прекратить дискуссии об отправке войск на Украину
Министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал прекратить дискуссии о возможности отправки войск западных стран на Украину.
15:35
Собянин заявил о росте числа поездок на городском транспорте Москвы
Жители Москвы стали активнее ездить на общественном транспорте, число поездок на личных автомобилях снизилось, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
15:35
Прокуратура в Сочи проверяет информацию о пострадавших после завала лыжниц на Спартакиаде
В прокуратуре в Сочи прокомментировали завал лыжниц на Спартакиаде учащихся.
15:34
Представитель президента ЮАР: мы бы предпочли, чтобы RT работал в стране
Власти Южно-Африканской Республики хотели бы, чтобы RT продолжал работать в стране, заявил в интервью каналу пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья.
15:33
МО Канады: Оттава присоединится к коалиции БПЛА для Киева
Канадские власти решили присоединиться к коалиции по развитию беспилотников для украинских войск, заявил министр обороны Канады Билл Блэр.
15:29
Производство ювелирных изделий в Москве выросло на 65%
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице выросли объёмы производства ювелирных изделий и бижутерии.
15:24
Сайнс из-за аппендицита пропустит Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1»
Испанский пилот итальянской команды Ferrari Карлос Сайнс пропустит Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1» из-за операции по удалению аппендицита.
15:21
В Москве высадят 56 млн цветов в 2024 году
В Москве в 2024 году высадят более 56 млн цветов, в том числе виолу и тюльпаны.
15:19
Израиль будет содействовать доставке гумпомощи по новому морскому коридору
Власти Израиля выразили готовность содействовать доставке помощи в сектор Газа по новому морскому гуманитарному коридору между Кипром и палестинским анклавом. С заявлением об этом выступил официальный представитель израильского МИД Лиор Хаят.
15:18
«СТРАНА.ua»: Киев насильно эвакуирует людей из подконтрольной ВСУ части ДНР
Украинские власти насильно эвакуируют детей и их родителей из четырёх населённых пунктов ДНР, которые подконтрольны Киеву.
15:13
Воздушную тревогу объявили в четырёх регионах Украины
Воздушную тревогу объявили на территории четырёх регионов Украины.
15:13
В канадском Оквилле снесли памятник бойцам украинской дивизии CC «Галичина»
В Канаде снесли памятник бойцам украинской дивизии CC «Галичина», видео появилось в украинских Telegram-каналах.
15:13
Минспорт проанализирует обстоятельства завала лыжниц на Спартакиаде
В Министерстве спорта России отреагировали на завал лыжниц на Спартакиаде учащихся в Сочи.
15:03
ВС России за неделю улучшили позиции на Херсонском направлении
Вооружённые силы России за неделю улучшили позиции на Херсонском направлении.