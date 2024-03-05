Экс-постпред США при НАТО: «риторические бомбы» Макрона демонстрируют его несерьёзность

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных военных на Украину произвели эффект разорвавшейся бомбы, пишет в своей статье для Politico бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер. Но, его словам, французские президенты любят делать подобные резкие заявления: таковые были и у Шарля де Голля, и у Николя Саркози.

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона произвело эффект разорвавшейся бомбы, пишет Politico. Он допустил возможность того, что европейские страны отправят своих военных на Украину. Но, возможно, в этом и была его цель, отмечает автор статьи бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер. По его словам, «Макрон любит время от времени бросать риторические бомбы». Он напоминает про его слова о «смерти мозга НАТО» и про призыв «не унижать Россию».

«Каждое из этих заявлений вызывало удивление в коридорах власти на Западе», — отмечает он. И всё же по большей части к ним относились как к «показухе». Дело в том, что и до Макрона предыдущие французские президенты тоже таким же образом пытались претендовать на роль лидера. Так, Шарль де Голль вывел Францию из-под военного командования НАТО, прекрасно зная, что Штатам всё равно придётся её защищать в случае надобности. Подобный шаг сделал позже и Николя Саркози, объявив о бомбардировке ливийского лидера Муаммара Каддафи. Но уже через несколько дней НАТО пришлось взять на себя операцию, которую французские войска не смогли провести в одиночку.

«И теперь Макрон надел на себя мантию великого магистра на публику», — пишет автор статьи, отмечая, что последнее заявление французского президента — это всего лишь ещё один пример того, как он пытается набрать геополитические очки.

При этом начальник штаба обороны Франции заранее опрашивал своих коллег по НАТО насчёт создания коалиции по Украине. Те ответили отказом, но Париж, судя по всему, к нему не прислушался, отмечает Даалдер. Макрону пришлось признать, что сегодня на Западе нет единства в желании отправить солдат на Украину.

Автор статьи считает, что эта реакция была полностью предсказуемой. «Так зачем же тогда открывать этот ящик Пандоры?» — вопрошает он. Тем самым он, возможно, хотел отреагировать на растущее давление союзников по поводу военной помощи Украине. Франция на самом деле тратит на Украину меньше, чем многие союзники.

При этом автор статьи в Politico отмечает, что раз конгресс США никак не может решиться на выделение Украине дополнительной помощи, то Западу нужно рассматривать все варианты, в том числе и отправку военных. «Однако делать это следует тихо, за закрытыми дверями. Сбрасывание риторических бомб демонстрирует отсутствие серьёзности и подрывает дело», — пишет бывший дипломат.