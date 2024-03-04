Экс-посол США в НАТО: позёрство Макрона вокруг Украины только раздражает союзников

Заявление Эммануэля Макрона о возможности появления на Украине европейских солдат на деле было очередным позёрством и стремлением подчеркнуть собственную важность, пишет в статье для Politico бывший посол США в НАТО Иво Даалдер. Тем не менее автор не исключает, что на этот раз за словами скрывались более серьёзные намерения, чем обычно. В любом случае союзники по НАТО отреагировали на них решительным «нет», отмечает эксперт.
Заявление Эммануэля Макрона о возможности появления на Украине европейских солдат стало очередной «риторической бомбой», которые любит время от времени бросать французский президент, пишет в статье для Politico бывший посол США в НАТО Иво Даалдер.
Хотя это заявление, как и многие прежние слова Макрона, вызвало возмущение на Западе, на деле целью французского президента было стремление продемонстрировать свою руководящую роль в международной политике, свойственное всем лидерам Франции, отмечает эксперт.
Даалдер считает слова Макрона «позёрством» и попыткой набрать геополитические очки, однако не исключает, что на этот раз за словами скрывались более серьёзные намерения, чем обычно.
Несколькими неделями ранее начальник штаба обороны Франции генерал Тьерри Буркхард написал письмо половине своих коллег по НАТО, изучая возможность создания коалиции, готовой взять на себя определённые задачи на Украине, включая комплектование оборонительных систем, подготовку сил в стране, проведение киберопераций и предложение помощи в разминировании.
«Ни один военный руководитель не отправил бы такого рода письмо без явной поддержки высшего политического руководства своей страны», — подчёркивает эксперт. И каждый союзник, по словам Даалдера, отреагировал на это послание яростным недоумением. «Видя, что вокруг них разворачивается подлая политическая интрига, они ясно дали понять, что их ответом будет решительное «нет», — пишет автор статьи.
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