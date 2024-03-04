Ле Пен осудила Макрона за втягивание Франции в войну

Помимо навязанного противостояния в социально-экономических сферах, президент Франции и его правительство стремятся втянуть страну в настоящую войну, приводит BFM TV слова главы парламентской фракции Нацобъединения Марин Ле Пен. Давая старт кампании перед выборами в Европарламент, она раскритиковала «громкое и безрассудное» заявление Макрона, которое шокировало французов и изолировало страну на политической арене.
МАРИН ЛЕ ПЕН, глава фракции Национального объединения в Национальном собрании:Мы живём в атмосфере конца царствования. Министр юстиции, который вместо правосудия защищает безнаказанность.
(Аудитория выражает недовольство.)
Министр экономики, чья деятельность сводится к комментированию головокружительного финансового кризиса. Правительство призраков, которое бесцельно блуждает и может только ругать оппозицию. Президент в осадном положении, освистанный на сельскохозяйственной выставке, который надеется найти политическое спасение в воинственной позиции, шокировавшей французов.
Франция в этом положении полностью изолирована. Все правительства от Берлина до Вашингтона, от Мадрида до Стокгольма выступили решительно против такого заявления, одновременно громкого и безрассудного.
(Аплодисменты.)
Как можно с такой бесцеремонностью намереваться втянуть свою страну в войну, когда мы знаем, сколько страданий и разрушений приносит война? Ни наша независимость, ни наша территориальная целостность не находятся под угрозой, равно как и обязательства, связанные с одним из альянсов. Помимо войны всех против всех, которую нам навязали в экономической, социальной, сельскохозяйственной и торговой сферах, сейчас некоторые стремятся к настоящей войне.
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