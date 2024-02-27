Politico: «беспечно» играет с жизнями наших детей — Ле Пен осудила Макрона за заявления об отправке войск на Украину

Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон, который в понедельник не исключил, что Запад может разместить на Украине войска, «изображает из себя военного лидера», с «беспечностью» рассуждая о «жизнях наших детей», сообщает Politico. По информации издания, французского лидера раскритиковал и лидер ультралевых сил Жан-Люк Меланшон.
Глава «Национального объединения» Марин Ле Пен наряду с лидерами других крупных партий Франции резко раскритиковала президента страны Эммануэля Макрона за его позицию по вопросу размещения войск НАТО на территории Украины, сообщает Politico.
Как напоминает корреспондент издания, Макрон в понедельник по итогам состоявшегося в Париже неформального саммита союзников Киева заявил, что хотя лидеры ЕС так и не пришли к единому мнению насчёт отправки солдат непосредственно на украинскую территорию, «исключать ничего нельзя».
«Не знаю, понимает ли хоть кто-то, насколько это серьёзное заявление, — подчеркнула Ле Пен, комментируя во вторник слова Макрона. — Эммануэль Макрон строит из себя военного лидера, но он ведь с такой беспечностью ведёт здесь речь о жизнях наших детей. Для нашей страны это вопрос мира или войны».
Глава ультралевых сил Жан-Люк Меланшон, в свою очередь, предупредил, что отправка войск на Украину «сделает нас стороной конфликта».
«Война с Россией будет безумием, — написал Меланшон в соцсети X. — И вот это воинственное словесное обострение одной ядерной державы против другой крупной ядерной державы — уже само по себе является безответственным шагом. Нужно поставить парламент в известность — и парламент должен ответить на всё это отказом. Никакой войны! Самое время договориться о мире на Украине со взаимными гарантиями безопасности!»
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